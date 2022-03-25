У Кремлі різко змінили риторику щодо оплати за газ у рублях

У Кремлі раптово змінили умови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Указ Путіна щодо здійснення оплати за газ виключно рублями стосувався лише компанії "Газпром".

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков, передає "Радіо Свобода".

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За його словами, ще одним експортером блакитного палива в Європу є приватна компанія "Новатек", якій навряд чи вдастся давати прямі доручення.

"Це директива "Газпрому". Це міжнародна компанія, де головним власником є держава, тому така директива "Газпрому" дана. Про "Новатек" президент нічого не говорив", – сказав спікер Кремля.

По суті це зобв'язує "Газпром" продавати 100% валютної виручки державі. Експерти назвали це "самосанкціями" і зазначили, що навіть у разі згоди Європи у процесі закупівель мало що зміниться.

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Можливо, таке рішення продиктоване великем рівнем недовіри російського керівництва до "Газпрому".

Росія перестане постачати газ?

Журналісти запитали Пєскова, чи продовжуватиме Росія постачати газ до Європи, якщо країни ЄС відмовляться оплачувати блакитне паливо рублями.

"Протягом тижня, а точніше, фактично протягом чотирьох днів, "Газпром" має здійснити контракти і розробити прозору, зрозумілу систему, як це можна здійснювати технічно і логістично. Ця інформація буде доведена до покупців продукції "Газпрому", а далі подивимося", – сказав речник Путіна.

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Оплата за газ рублями

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що часи, коли Росія могла шантажувати Європу газом та нафтою, минули.

За словами політика, цим рішенням Путін намагається обійти санкції та змусити Євросоюз порушити свої ж контрактні домовленості.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС не дасть Кремлю цього зробити.

"Сьогодні" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями, та розповідали, як ця війна вдарить по всьому світу.