За крок до падіння: економісти пояснили, що втримує економіку Росії від краху

Експерти пояснили, чому ембарго на російську нафту й газ важливе / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Інституті міжнародних фінансів (IIF) підрахували, скільки Росія може заробити на продажах нафти й газу у 2022 році.

Як передає Bloomberg, мовиться про майже 321 мільярд доларів, що на третину більше, ніж торік.

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Росія також перебуває на шляху до рекордного профіциту платіжного балансу, який може сягнути позначки у 240 мільярдів доларів. Навіть попри санкції економісти очікують припливу твердої валюти в країну.

Ембарго може змінити ситуацію

Суттєво вплинути на ситуацію може відмова західних країн імпортувати російську нафту та газ. Водночас на ринку падає попит на ці носії, а видобуток нафти в країні – падає.

Європейські країни продовжують шукати більш безпечні альтернативи та відмовляються продовжувати контракти з агресором. А Росія намагається переорієнтуватися на Азію.

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Оскільки Європа, фактично, вже закрилась для російських постачальників, вони вирішили домовлятися про торгівлю з Індією. Азійська країна вирішила купувати нафту з РФ із великою знижкою – до 35 доларів за барель Urals.

Поки Німеччина виступає проти ще жорсткіших санкцій проти Росії, країна-агресорка продовжує триматися на плаву. Саме доходи від вуглеводнів є для неї рятівним колом, що послаблює вплив санкцій.

Паніка в Росії

Поки Кремль грається в геополітичні шахи, населення країни починає відчувати на собі вплив західних санкцій. Зокрема, російські олігархи ховають своє майно в офшорах, щоб захистити його від вилучення.

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Банки Росії почали обкрадати клієнтів. У Сбербанку – без попередження відкривають сейфи, а в "Тінькофф" на мільйони рублів покарали користувачів, які вигідно конвертували валюту. Тепер їхні рахунки у мінусовому балансі або заблоковані.

Водночас російська влада продовжує обманювати населення. Поки в Путіна переконують, що змусили Європу платити за газ у рублях, для країн ЄС в договорах нічого не змінилося.