В Україні зросла середня ціна на газ: скільки тепер коштує блакитне паливо

Середня ціна на газ в Україні: яка вартість / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні розрахували фактичну ціну природного газу у березні 2022 року. Ціна розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу.

Про це повідомляє Директорат розвитку реального сектору економіки Мінекономіки

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Так, фактична ціна реалізації природного газу в Україні у перший місяць весни склала 38198,7 грн, або 1305,7 доларів/тисячу кубометрів.

Фактична ціна реалізації газу для податкових цілей для України була розрахована вперше. До цього складали лише середню ціну імпортного газу. У лютому вона трималася на рівні 29550,3 грн, або 1010,1 доларів за тисячу кубометрів.

Що з тарифами на інші комунальні послуги

2022 року в Україні мали розпочати переглядати тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги. Але, швидше за все, від цієї ідеї поки що відмовилися. В уряді вирішили заморозити тарифи, принаймні, до кінця війни з Росією.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, тариф на електроенергію для населення у квітні залишиться 1,68 грн за кВт-годину. Згодом його слова підтвердив і профільний міністр.

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