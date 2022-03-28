Газу поменшало: як війна з Росією вплинула на енергетику України

Міністр енергетики України розповів про діяльність енергетичного сектору після російського вторгнення

Енергетична сфера України зазнала змін після початку війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські компанії стали видобувати менше газу внаслідок російського вторгнення.

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю ЕП, видобуток природного газу впав на 15%.

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Мовиться як про діяльність "Укргазвидобування", так і про приватні компанії. Державне підприємство мусило заморозити видобуток ресурсу в Харківській області через обстріли з боку окупантів.

Росіяни заходили на деякі газорозподільні станції. На щастя, пошкоджень інфраструктури чи обладнання наразі не фіксували.

Транзит газу з РФ

Україна продовжує транзит російського блакитного палива до Європи, хоч на розрахунок в рублях там і не збираються переходити.

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Країни ЄС уже тепер розуміють усі ризики та намагаються шукати інших шляхів постачання блакитного палива. Але "Газпром" продовжує перекачувати через українські труби максимальні об’єми газу – майже 109 мільйонів кубометрів за добу.

Українська влада наголошує європейцям на потребі запровадження ескроу-рахунків, на які надходитимуть кошти за енергоресурси РФ, але їх неможливо буде зняти до завершення війни. У перспективі ці гроші можна буде використати як репарації за завдану шкоду Україні.

Ситуація на світовому ринку

Нещодавно Путін заявив про бажання, щоб Європа розраховувалася за російський газ не доларами та євро, а російськими рублями. Експерти пояснили, що на це є кілька причин: спроба перепідписати контракти зі змінами, перенесення точки входу валюти в Росію, а також отримання грошей в обхід санкцій та розрахунок за боргами.

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"Це спосіб відсувати дефолт. У РФ сподіваються, що ЄС погодиться отримувати оплату за російські єврооблігації рублями", – зауважив економіст Ерік Найман.

У Євросоюзі розцінили дії кремлівського лідера як спробу шантажу та відмовилися проводити розрахунки рублями. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це спроба оминути санкції та порушення умов контрактів.

Раніше ми розповідали, що "Газпром" продовжує хвалитися максимальними об’ємами газу, який прокачує через Україну до Європи. На те, щоб позбутися залежності від блакитного палива з Росії, країнам ЄС знадобиться 2 роки.