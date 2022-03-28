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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Газу поменшало: як війна з Росією вплинула на енергетику України

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 14:36
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Міністр енергетики України розповів про діяльність енергетичного сектору після російського вторгнення
Енергетична сфера України зазнала змін після початку війни
Енергетична сфера України зазнала змін після початку війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські компанії стали видобувати менше газу внаслідок російського вторгнення.

Як розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю ЕП, видобуток природного газу впав на 15%.

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Мовиться як про діяльність "Укргазвидобування", так і про приватні компанії. Державне підприємство мусило заморозити видобуток ресурсу в Харківській області через обстріли з боку окупантів.

Росіяни заходили на деякі газорозподільні станції. На щастя, пошкоджень інфраструктури чи обладнання наразі не фіксували.

Транзит газу з РФ

Україна продовжує транзит російського блакитного палива до Європи, хоч на розрахунок в рублях там і не збираються переходити.

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Країни ЄС уже тепер розуміють усі ризики та намагаються шукати інших шляхів постачання блакитного палива. Але "Газпром" продовжує перекачувати через українські труби максимальні об’єми газу – майже 109 мільйонів кубометрів за добу.

Українська влада наголошує європейцям на потребі запровадження ескроу-рахунків, на які надходитимуть кошти за енергоресурси РФ, але їх неможливо буде зняти до завершення війни. У перспективі ці гроші можна буде використати як репарації за завдану шкоду Україні.

Ситуація на світовому ринку

Нещодавно Путін заявив про бажання, щоб Європа розраховувалася за російський газ не доларами та євро, а російськими рублями. Експерти пояснили, що на це є кілька причин: спроба перепідписати контракти зі змінами, перенесення точки входу валюти в Росію, а також отримання грошей в обхід санкцій та розрахунок за боргами.

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"Це спосіб відсувати дефолт. У РФ сподіваються, що ЄС погодиться отримувати оплату за російські єврооблігації рублями", – зауважив економіст Ерік Найман.

У Євросоюзі розцінили дії кремлівського лідера як спробу шантажу та відмовилися проводити розрахунки рублями. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що це спроба оминути санкції та порушення умов контрактів.

Раніше ми розповідали, що "Газпром" продовжує хвалитися максимальними об’ємами газу, який прокачує через Україну до Європи. На те, щоб позбутися залежності від блакитного палива з Росії, країнам ЄС знадобиться 2 роки.

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Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
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