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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Газа стало меньше: как война с Россией повлияла на энергетику Украины

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 14:36
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Министр энергетики Украины рассказал о деятельности энергетического сектора после российского вторжения
Энергетическая сфера Украины претерпела изменения после начала войны
Энергетическая сфера Украины претерпела изменения после начала войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские компании стали добывать меньше газа вследствие российского вторжения.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП, добыча природного газа упала на 15%.

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Речь идет как о деятельности "Укргазвыдобування", так и о частных компаниях. Государственное предприятие заморозило добычу ресурса в Харьковской области из-за обстрелов со стороны оккупантов.

Россияне заходили на некоторые газораспределительные станции. К счастью, повреждения инфраструктуры или оборудования пока не фиксировали.

Транзит газа из РФ

Украина продолжает транзит российского голубого топлива в Европу, хотя на расчет в рублях там переходить не собираются.

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Страны ЕС уже сейчас понимают все риски и пытаются искать другие пути поставки голубого топлива. Но "Газпром" продолжает перекачивать через украинские трубы максимальные объемы газа – около 109 миллионов кубометров в сутки.

Украинские власти акцентируют европейцам о необходимости введения эскроу-счетов, на которые будут поступать средства за энергоресурсы РФ, но их невозможно будет снять до завершения войны. В перспективе эти деньги можно использовать как репарации за нанесенный ущерб Украине.

Ситуация на мировом рынке

Недавно Путин заявил о желании, чтобы Европа рассчитывалась за российский газ не долларами и евро, а российскими рублями. Эксперты объяснили, что на это есть несколько причин: попытка переподписать контракты с изменениями, перенос точки входа валюты в Россию, а также получение денег в обход санкций и расчет по долгам.

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"Это способ отодвигать дефолт. В РФ надеются, что ЕС согласится получать оплату за российские еврооблигации рублями", – заметил экономист Эрик Найман.

В Евросоюзе расценили действия кремлевского лидера как попытку шантажа и отказались производить расчеты рублями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это попытка миновать санкции и нарушение условий контрактов.

Раньше мы рассказывали, что "Газпром" продолжает хвастаться максимальными объемами газа, который прокачивают через Украину в Европу. На то, чтобы избавиться от зависимости от голубого топлива из России, странам ЕС понадобится 2 года.

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JTI JTI
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Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
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