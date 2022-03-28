Газа стало меньше: как война с Россией повлияла на энергетику Украины

Министр энергетики Украины рассказал о деятельности энергетического сектора после российского вторжения

Энергетическая сфера Украины претерпела изменения после начала войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские компании стали добывать меньше газа вследствие российского вторжения.

Как рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП, добыча природного газа упала на 15%.

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Речь идет как о деятельности "Укргазвыдобування", так и о частных компаниях. Государственное предприятие заморозило добычу ресурса в Харьковской области из-за обстрелов со стороны оккупантов.

Россияне заходили на некоторые газораспределительные станции. К счастью, повреждения инфраструктуры или оборудования пока не фиксировали.

Транзит газа из РФ

Украина продолжает транзит российского голубого топлива в Европу, хотя на расчет в рублях там переходить не собираются.

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Страны ЕС уже сейчас понимают все риски и пытаются искать другие пути поставки голубого топлива. Но "Газпром" продолжает перекачивать через украинские трубы максимальные объемы газа – около 109 миллионов кубометров в сутки.

Украинские власти акцентируют европейцам о необходимости введения эскроу-счетов, на которые будут поступать средства за энергоресурсы РФ, но их невозможно будет снять до завершения войны. В перспективе эти деньги можно использовать как репарации за нанесенный ущерб Украине.

Ситуация на мировом рынке

Недавно Путин заявил о желании, чтобы Европа рассчитывалась за российский газ не долларами и евро, а российскими рублями. Эксперты объяснили, что на это есть несколько причин: попытка переподписать контракты с изменениями, перенос точки входа валюты в Россию, а также получение денег в обход санкций и расчет по долгам.

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"Это способ отодвигать дефолт. В РФ надеются, что ЕС согласится получать оплату за российские еврооблигации рублями", – заметил экономист Эрик Найман.

В Евросоюзе расценили действия кремлевского лидера как попытку шантажа и отказались производить расчеты рублями. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это попытка миновать санкции и нарушение условий контрактов.

Раньше мы рассказывали, что "Газпром" продолжает хвастаться максимальными объемами газа, который прокачивают через Украину в Европу. На то, чтобы избавиться от зависимости от голубого топлива из России, странам ЕС понадобится 2 года.