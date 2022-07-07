Повернули світло 37 тис. родин: які райони Донецької області знову з електропостачанням

Ремонти ліній у зонах бойових дій постійно тривають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж доби 6 липня ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 37 тисячам жителів Донецької області.

Як повідомили у компанії Ріната Ахметова, аварійні команди можуть працювати завдяки зусиллям Збройних сил України.

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Заживили 37 сіл і містечок у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах, котрі щоденно страждають через обстріли. Найбільше відновлень у Костянтинівській громаді – понад 26 тисяч родин.

Повторні ремонти

Понад тиждень майже щоденно з дозволу військових енергетики знову і знову лагодять мережі в Торецькій громаді. За минулу добу вчергове відновили живлення понад 6 тисяч домівок жителів цієї прифронтової громади, що постійно страждають від обстрілів.

Наразі без світла залишаються 323 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки:

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Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Герої енергетичного фронту

Компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

За словами представників ДТЕК, навіть до повномасштабного вторгнення у роботі енергетиків було повно складнощів та викликів, але після 24 лютого там стало ще небезпечніше.

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Завдяки "Героям енергетичного фронту" хочуть віддати шану самовідданій та відважній роботі енергетиків, які працюють під кулями та щодня ризикують життям, щоб українці продовжували жити в комфорті.

У такий спосіб також вшановують співробітників компаній-ініціаторів, які загинули під час виконання трудових обов'язків.

"Кожен з них – це справжній герой і патріот України, і українці мають знати та пам'ятати своїх героїв", – наголосили в ДТЕК.

Долучитися до проєкту зі своєю унікальною історією може кожен енергетик. Для цього потрібно заповнити форму на сайті і вписати туди свою розповідь, яку згодом опублікують.

"Сьогодні" раніше розповідали, що має враховувати енергетична стратегія України на думку експертів, а також писали, як війна змінює професії та життя українців.