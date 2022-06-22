Весь світ допоможе відбудувати "Азовсталь"? Яке майбутнє у комбінату та металургії України

Експерт розповів, чому металургія – це важлива галузь для України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Азовсталь" – ім'я цього металургійного комбінату, який лише трохи не дожив до свого 90-річчя, знає тепер увесь світ.

Директор GMK Center Станіслав Зінченко розповів про майбутнє легендарного підприємства – чи потрібно відбудовувати "Азовсталь" та навіщо Україні металургія.

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Станіслав Зінченко

Чому в Україні має розвиватися металургія

Криворізький залізорудний басейн займає за запасами залізняку друге місце у світі. За 300-400 км від нього розташований Донецький вугільний басейн. Більше ніде у світі залізна руда і коксівне вугілля так близько одне від одного і в таких обсягах не зустрічаються.

Поруч також Нікопольське родовище марганцевих руд, необхідні при мартенівському способі виробництва сталі. Поблизу є порти Азовського та Чорного морів, що дозволяють перевозити сировину та продукцію. Саме тому у цьому регіоні ще до радянських часів розвивалася металургія.

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У світі дуже мало країн мають залізорудні родовища:

Бразилія;

Австралія;

ПАР;

Росія;

Індія;

Канада;

Казахстан;

Україна.

Тому ми розвивали та розвиваємо металургію, що дозволяє отримувати доходи від експорту. Майбутнє світової металургії залежить від створення нових видів продукції, які забезпечать "зелену" трансформацію економіки. Тому наявність родовищ залізняку та потужностей з виробництва DRI-окатишів буде конкурентною перевагою української економіки.

В Україні гірничо-металургійний комплекс – це 9,5% ВВП з урахуванням як прямого, так і опосередкованого впливу через постачальників. Кожен 14-й працівник в Україні так чи інакше пов'язаний із металургією. За підсумками 2021 року гірничо-металургійні підприємства забезпечили понад 1/3 експорту товарів із України. Ця галузь є базовою для економіки всієї країни, металургійні підприємства є найбільшими платниками податків.

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Чому саме Маріуполь

Історично так склалося, що металургійні підприємства в Україні сконцентровані у певних регіонах. Маріуполь, де розташовані 2 металургійні комбінати, – одне з головних металургійних міст України.

Маріуполь забезпечував 40% виробництва сталі в Україні. Завдяки діяльності промислових підприємств Маріуполь формував до 2% ВВП України – і це прямий вплив (без урахування опосередкованих ефектів, пов'язаних із ланцюжками постачання).

Металургійний комбінат "Азовсталь" було засновано у 1933 році. До війни на підприємстві працювало 10,7 тис. співробітників. Робота комбінату забезпечувала $2,6 млрд експорту, або 3,8% всього експорту товарів з України. Сумарно, включаючи ланцюжок постачання, "Азовсталь" забезпечував 0,6% ВВП України. Щоп'яту тонну сталі в Україні виробляла "Азовсталь".

Це світова практика – розміщувати металургійні заводи поряд із портами. Зокрема, в Італії металургійні заводи розташовані поруч із портами Таранто, Пембіно, Трієст, у США – поблизу портів Балтімор та Філадельфія, у Південній Кореї – поруч із портом Пхохан, у Китаї – поблизу портів Шанхай, Гуанчжоу, Ціндао.

Розміщення металургійних комбінатів поблизу морських портів дає логістичні переваги як з погляду доставки сировини, і у плані транспортування готової продукції. Морський транспорт не має конкурентів, коли потрібно перевозити великі обсяги продукції на далекі відстані.

Перевезення сухопутним транспортом у разі економічно недоцільне. З іншого боку, під час перевезення авто- чи залізничним транспортом доводиться витрачати ресурси на митне оформлення вантажу під час проходження території транзитних держав, тоді як за перевезенням морським транспортом такої потреби немає.

Усі металургійні заводи якусь частину продукції експортують, тому виникає потреба у морських перевезеннях, особливо коли вантаж іде у далекі країни. Якщо металургійний завод розташований поруч із портом, то зникає необхідність везти продукцію від заводу до порту сухопутним транспортом.

Відповідно, зменшуються витрати на логістику, продукція підприємства стає більш конкурентоспроможною на світовому ринку. Підприємство може більше продавати та, відповідно, забезпечувати більший внесок у економіку міста, регіону, країни.

Маріуполь – виключно вигідне місце для розміщення металургійних підприємств. Місто розташоване неподалік сировинної бази (вугільні родовища Донбасу та залізорудні родовища Кривбасу). У поєднанні з гарною транспортною інфраструктурою (залізничною мережею та портовим господарством) це дозволило розвинути металургійне виробництво, конкурентоспроможне на світовому ринку.

Шляхом роботи металургійних комбінатів Маріуполя Україна забезпечувала 30% імпорту чавуну у США та ЄС, а також 40% імпорту слябів до ЄС.

Енвер Цкітішвілі, генеральний директор "Азовсталі", нещодавно розповідав, що є різні варіанти відродження комбінату "Метінвест" планує відроджувати завод точно в Маріуполі, при цьому компанія розглядає різні локації не лише на нинішньому майданчику.

Металургія у всьому світі є фундаментом економіки та великим роботодавцем. Моя особиста думка така: без великої металургії, пов'язаних з нею машинобудування, транспортної та енергетичної інфраструктури міста помиратимуть. Вони ставатимуть містечками, бо жителям ніде працюватиме і вони будуть змушені залишити батьківщину.

Маріуполь – металургійне місто з яскравою історією, тут працювали сотні та тисячі династій металургів. Упевнений, що весь світ допоможе відбудувати "Азовсталь", і меткомбінат стане відомим та сучасним виробництвом.

Раніше "Сьогодні" писали, як планують відвантажувати зерно з Одеси і зробити деблокаду Чорного моря, а також розповідали, що українська влада просить накласти санкції на росіян через крадіжки металу.