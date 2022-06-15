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Крадіжка металу: українську владу просять накласти санкції на росіян

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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15 червня, 15:36
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Металурги пропонують покарати усіх причетних до розграбування України
За крадіжку металу пропонують покарати причетних росіян
За крадіжку металу пропонують покарати причетних росіян / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Маріупольський комбінат ММК ім. Ілліча Групи Метінвест Ахметова та Новинського звернувся до президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів з проханням накласти санкції на компанії та осіб, які причетні до крадіжки з Маріуполя української металопродукції.

Про це йдеться у офіційних листах заводу, які потрапили у розпорядження редакції.

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Санкції, відповідно до листів, ММКІ пропонує накласти на російську компанію "Управляюча компанія Река-Море", зареєстровану у Ростові-на-Дону, проти керівника/засновника компанії Арустамова Геннадія Артуровича, а також проти всіх, хто причетні до перевезення, вантаження та продажу краденої продукції. Серед санкцій, які пропонуються — блокування активів, припинення торгових операцій, стягнення в дохід держави активів, які їм належать, та багато іншого.

Як сказано у зверненні, ці особи незаконно захоплювали та перепродавали майно українських підприємств на тимчасово окупованій території, чим встановили загрозу національним економічним інтересам. Так, судно під назвою РМ-3, яке належить вказаній компанії, зайшло до Маріупольського порту, завантажилось українською металопродукцією та попрямувало до Ростова.

"Дозвіл окупаційної адміністрації (під контролем РФ) щодо навантаження чужої продукції на судно, активне висвітлення цієї події у російських ЗМІ та повідомлення про наявність нібито "договору", за яким здійснюється вивезення продукції, свідчать про сприяння та/або допущення з боку РФ викрадення продукції українських заводів, та про грабіж майна. Для захисту своїх прав ми звернулися до правоохоронних органів", – сказано у зверненні.

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У ММКІ підкреслюють: через це викрадення українські підприємства залишились без майна та можливості його продажу, а бюджет — без наповнення.

"З огляду на викладене, діяльність вище вказаних осіб, а також РФ, загрожує національним інтересам, безпеці та економіці України, порушує право власності фізичних та юридичних осіб, та створює перешкоди для сталого фінансового розвитку", – підкреслюється у листі.

Тому підприємство звернулося до Зеленського та уряду з проханням внести на розгляд Ради нацбезпеки та оборони України пропозиції щодо введення санкцій стосовно ТОВ "УК Ріка-Море", та його керівника.

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"Крім того, просимо винести на розгляд РНБО пропозиції щодо введення санкцій стосовно інших фізичних та юридичних осіб, які перевозять, вивантажують, продають та перепродають продукцію, викрадену у ММКІ", – резюмувало підприємство.

Як відомо, днями до Ростова вирушило вже третє судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах.

У свою чергу Азовсталь та ММК ім. Ілліча звернулися до Офісу Генерального прокурора із проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя. Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є порушенням ст.185 та 186 Кримінального кодексу.

Також генеральний директор Азовсталі Енвер Цкітішвілі зазначив, що компанія Метінвест уважно слідкує за кожним листом металу, викраденим із Маріуполя, і наголосив, що всі причетні до крадіжки будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше ми розповідали, що буде з заводом Азовсталь після війни. Також ми писали, як планують відновлювати завод Ілліча.

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