Категорическая позиция: ММК им. Ильича не будет работать в оккупированном Мариуполе

Украинский металлургический комбинат возобновит работу после освобождения города от войск РФ

ММКИ обещают возобновить после деоккупации Мариуполя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Металлургический гигант ММК им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен после разрушений, вызванных российскими обстрелами, и продолжит свою работу. Но это случится только после того, как последний оккупант покинет город.

Как заявил генеральный директор предприятия Тарас Шевченко, есть четкая, категорическая позиция акционера Рината Ахметова, что после освобождения Мариуполя, когда захватчики будут изгнаны из украинской земли, приступят к восстановлению заводов и обязательно запустят их в эксплуатацию.

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"Но это произойдёт только при украинском контроле и при украинском законодательстве в городе Мариуполь. С оккупационными властями предприятия работать не будут", – подчеркнул он.

Завод восстановят

По словам Шевченко, предприятие пострадало достаточно сильно. Но у компании Метинвест есть:

необходимая документация;

специалисты;

ресурсы.

Всё это поможет восстановить завод, в отличие от российских оккупантов, которые заявляют о своём намерении заняться его ремонтом.

"Очевидно, что это очередная чудовищная ложь – у них для этого нет ни ресурсов, ни специалистов, ни документации", – сказал Шевченко.

Работников комбината, которые остались в Мариуполе и не смогли эвакуироваться, призывают не сотрудничать с оккупантами в вопросах восстановления предприятия.

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"Пропагандистские картинки благополучия в Мариуполе – это неправда, и украинцы не должны на них поддаваться", – резюмировал гендиректор.

Оккупация Мариуполя

Как известно, на данный момент город Мариуполь практически полностью оккупирован российскими войсками. Под украинским контролем остаётся металлургический завод Азовсталь, который уже стал символом несгибаемости Украины и ее бойцов перед российской агрессией.

Собственник завода Ринат Ахметов заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала крепостью Украины. И подчеркнул: ни при каких условиях заводы в Мариуполе не будут работать в оккупации.

Недавно в "Азове" сообщили, что оккупанты обстреляли "Азовсталь" из тяжелой артиллерии и авиации. В то же время воспитателей и работников банков заставляют переезжать из Донецка в Мариуполь.