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"Азовсталь" постраждала, але найважливіше завдання виконала: що буде із заводом

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 червня, 14:40
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Компанія Метінвест розглядає кілька варіантів відновлення "Азовсталі" після деокупації Маріуполя
Азовсталь відбудують за новими технологіями
Азовсталь відбудують за новими технологіями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Повномасштабна війна Росії проти України спричинила великі втрати української промисловості. Завод "Азовсталь" серйозно постраждав, але головне завдання виконав: він захистив від бомбардувань мирне населення, яке ховалося у його сховищах. І його обов'язково буде відбудовано.

Про це заявив генеральний директор комбінату Енвер Цкітішвілі.

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Компанія обов'язково повернеться до Маріуполя

Основним завданням було – врятувати людей.

"Ми зробили головне: підготували бомбосховища та врятували людей. У нас серед мирних жителів, які ховалися на комбінатах, немає жодного загиблого! І це – головний плюс", – наголосив Цкітішвілі.

Він також розповів, що зараз запустити завод не можна. Також залишається невідомим рівень ушкоджень. Але Цкітішвілі запевнив: завод обов'язково буде відбудовано за новими технологіями.

Для цього компанія Метінвест зараз розглядає кілька варіантів відновлення. Але це стане можливим, коли Маріуполь буде деокуповано, і знову стане українським.

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"Ми обов'язково повернемося до Маріуполя. Це місто було, є і завжди буде Україною. Рінат Ахметов сказав: ніколи ці заводи не працюватимуть не в Україні. А завод ми збудуємо. Інший. З новими технологіями", – резюмував Цкітішвілі.

Як відомо, "Азовсталь" стала символом непереможності українського народу, коли росіяни кілька тижнів поспіль бомбили завод та атакували його з усіх видів зброї, але так і не змогли захопити.

Україна ж, за оцінками учасників ринку, разом із заводами "Азовсталь" та ММКІ втратила третину свого сталевого виробництва.

Маріупольські комбінати звернулися до прокуратури через окупантів

Раніше ми розповідали, що маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та "Азовсталь" групи Метінвест звернулися до Генпрокуратури з вимогою відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки військами РФ їхньої металопродукції.

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Факти крадіжки майна підтверджуються заявами окупаційної влади та колаборантів. А саме – про відновлення роботи порту для вивезення металопродукції та зерна.

Як ми писали, 13 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до Ростова відправили вже третій корабель з українським металом із заводів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча групи Метінвест.

Читайте також, яке покарання чекає на окупантів за розорення українських земель.

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