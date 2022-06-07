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Мільйонні збитки: маріупольські комбінати звернулися до прокуратури через окупантів

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 червня, 14:02
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Розповідаємо, що вимагають маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь
З маріупольського порту продовжують вивозити метал
З маріупольського порту продовжують вивозити метал / Фото: Міністерство інфраструктури, Колаж: Сьогодні

Маріупольські металургійні комбінати ММК ім. Ілліча та Азовсталь групи Метінвест звернулися до Генпрокуратури із вимогою відкрити кримінальні провадження щодо крадіжки військами РФ їх металопродукції.

Про це йдеться у офіційних заявах комбінатів.

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"З відкритих джерел заявнику стало відомо, що представники військових формувань Російської Федерації (та підконтрольних їм осіб та терористичних угрупувань), які окупували м. Маріуполь, вивозять у невідомому напрямку та використовують на власний розсуд без законних підстав належне майно комбінату", – йдеться у повідомленні.

Факти крадіжки майна підтверджуються заявами окупаційної влади та колаборантів. А саме – про відновлення роботи порту для вивезення металопродукції та зерна.

Крім цього, підтвердженнями слугують трекінгові дані морського судна РМ3, зареєстрованого у РФ, яке доставило крадений металл до порту у Ростові-на-Дону

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Збитки комбінатів від окупантів вже сягнули десятків мільйонів доларів.

Нещодавно на Першому російському каналі вийшов сюжет із докладною розповіддю РФ про те, як окупанти крадуть українську продукцію з маріупольського порту.

З сюжету випливає, що спочатку вони вивезуть український метал, а потім настане черга зерна.

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Раніше у Метінвест заявили, що окупанти готуються викрасти та незаконно вивезти з порту Маріуполя металургійну продукцію, виготовлену на заводах Азовсталь та ММК ім. Ілліча, що є тяжким міжнародним злочином.

За даними прес-служби компанії, всього вивезти планують близько 200 тис. тонн металу і чавуну, вартість яких становить $170 млн.

"Сьогодні" також писали, як росіяни самостійно признались у крадіжках.

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