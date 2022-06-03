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Теперь об этом знают все: россияне на весь мир признали, что воруют украинский металл

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 июня, 14:42
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Российские журналисты подробно рассказали о том, сколько металла и куда вывезли из Мариуполя
Россия вывозит металл с Украины
Россия вывозит металл с Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта. Как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а потом придет очередь зерна нового урожая, выращенного украинскими фермерами.

"В Мариуполе начал работу порт, освобожденный от украинских националистов. К загрузке на борт готовы тонны металла, который предназначен предприятиям Ростова-на-дону. Сухогруз RM-3 заберет из порта 3 тыс. тонн металлопродукции. В планах — восстановление терминала по погрузке зерна, его еще называют "хлебным". Работы должны закончиться в июле, когда на полях созреет урожай пшеницы", – цинично рассказывают журналисты России в эфире новостей.

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Как известно, ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича — всего около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

"По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями", — сообщили в пресс-службе Группы Метинвест.

Ранее мы рассказывали, какое наказание понесут российские оккупанты за кражу украинского металла. Также мы писали, как украинский бизнес работает и поддерживает страну во время войны.

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Анализ
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$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
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