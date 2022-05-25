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Платять податки і допомагають армії: як український бізнес працює під час війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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25 травня, 15:02
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Розповідаємо про те, як виживають в умовах воєнного стану великі підприємства й компанії
Бізнес активно підтримує армію та економіку України
Бізнес активно підтримує армію та економіку України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український бізнес в умовах війни намагається не лише відновити виробництво, а й допомогти країні у боротьбі проти РФ.

Низка компаній підтримала держбюджет та перерахувала податки наперед, а також десятки мільйонів гривень вкладають у виготовлення й закупівлю спорядження для Збройних сил України.

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Податки наперед

По мільярду гривень податків до державного та місцевих бюджетів наперед сплатили структури SCM Ріната Ахметова та групи Ferrexpo. "АрселорМіттал Кривий Ріг" заздалегідь сплатив податок у розмірі 2,2 млрд грн.

IT-компанії не відстають: SoftServe перерахувала сумарно 50 млн гривень податків авансом, аби додаткові надходження до держбюджету країни підсилили економіку. Аналогічну ініціативу продемонструвала компанія Greennet та багато інших.

І це на тлі великих втрат малого та середнього бізнесу в Україні внаслідок повномасштабної війни – від 64 до 85 млрд доларів. Загальні втрати економіки, за підрахунками в травні, становлять 564-600 млрд доларів, а сума збитків інфраструктури — 97,4 млрд.

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Підтримка армії

Український бізнес активно підтримує ЗСУ та територіальну оборону. Наприклад, компанія BAKOTECH за власні кошти закупила:

  • комп’ютери для артилерії;
  • рації для розвідників;
  • частини спорядження для ЗСУ.

Вона також забезпечила усім необхідним спорядженням своїх співробітників, які пішли служити.

Компанія Fintech Development LLC, своєю чергою, придбала для української армії партію бронеавтомобілів — відразу 500 одиниць. Їх передадуть у підрозділи Сил спеціальних операцій, Збройні сили та Головне управління розвідки Міноборони України.

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Компанія "Інтерпайп" за підтримки Віктора Пінчука закупила 21 тепловізор і понад 100 комплектів рацій для робітників компанії, які захищають Україну на передовій. А міжнародна компанія з розробки ігор AB Games за 70 днів війни придбала для підрозділів ЗСУ амуніції на суму 1,1 млн доларів:

  • бронежилети;
  • каски;
  • авто;
  • дрони;
  • тепловізори та багато іншої необхідної техніки.

Метінвест Ахметова і Новинського закупила та виробила понад 100 тис. бронежилетів для ЗСУ та ТРО. компанія передала армії 26 тис. аптечок та турнікетів, майже 10 тис. касок, сотні одиниць автомобілів та спецтехніки, а ГУР Міноборони – 1000 комплектів спеціального спорядження на 2,5 млн доларів. Всього ж Метінвест придбала засобів захисту для українських захисників на суму понад 350 млн грн.

Естафету підтримав і президент Української асоціації виробників, засновник компанії Saturn Олександр Громико закупив велику партію біноклів з нічним баченням, що безоплатно роздати підрозділам ЗСУ, які їх потребують.

Бізнес об’єднався

Раніше ми розповідали, що після 24 лютого українські бізнесмени зі списку Forbes об’єдналися заради спільної мети – перемоги над російським агресором. Із перших днів війни вони перераховують гроші на армію та підтримку переселенців.

Зокрема ще в березні Рінат Ахметов відкрито назвав російське вторгнення воєнним злочином та сконцентрував свій бізнес на підтримці українців.

"Весь наш бізнес, всі наші підприємства сконцентровані тільки на одному – допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися сам на сам з бідою. І все, що в моїх силах, я роблю і буду для цього робити", – заявив бізнесмен.

Дізнайтеся, скільки допомоги від початку війни отримала Україна від підприємств SCM та Фонду Ріната Ахметова і скільки грошей щодня надходить на допомогу Україні.

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Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
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