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Азовсталь пострадала, но самую важную задачу выполнила: что будет с заводом

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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14 июня, 14:40
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Компания Метинвест рассматривает несколько вариантов восстановления Азовстали после деокупации Мариуполя
Азовсталь отстроят по новым технологиям
Азовсталь отстроят по новым технологиям / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Полномасштабная война России против Украины привела к большим утратам украинской промышленности. Завод Азовсталь серьезно пострадал, но главную задачу выполнил: он защитил от бомбежек мирное население, которое пряталось в его бомбоубежищах. И он обязательно будет отстроен.

Об этом заявил генеральный директор комбината Энвер Цкитишвили.

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Компания обязательно вернется в Мариуполь

Основной задачей было – спасти людей.

"Мы сделали главное: подготовили бомбоубежища и спасли людей. У нас среди мирных жителей, которые прятались на комбинатах, нет ни одного погибшего! И это – главный плюс", – подчеркнул Цкитишвили.

Он также рассказал, что сейчас запустить завод нельзя. Также остается неизвестным уровень повреждений. Но Цкитишвили заверил: завод обязательно будет отстроен по новым технологиям.

Для этого компания Метинвест сейчас рассматривает несколько вариантов восстановления. Но это станет возможным, когда Мариуполь будет деокуппирован, и снова станет украинским.

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"Мы обязательно вернёмся в Мариуполь. Этот город был, есть и всегда будет Украиной. Ринат Ахметов сказал: никогда эти заводы не будут работать не в Украине. А завод мы построим. Другой. С новыми технологиями", – резюмировал Цкитишвили.

Как известно, Азовсталь стала символом непобедимости украинского народа, когда россияне несколько недель кряду бомбили завод и атаковали его со всех видов оружия, но так и не смогли захватить.

Украина же, по оценкам участников рынка, вместе с заводами Азовсталь и ММКИ потеряла треть своего стального производства.

Мариупольские комбинаты обратились в прокуратуру из-за оккупантов

Ранее мы рассказывали, что мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы Метинвест обратились в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовные производства относительно кражи войсками РФ их металлопродукции.

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Факты кражи имущества подтверждаются заявлениями оккупационных властей и коллаборантов. А именно – о возобновлении работы порта для вывоза металлопродукции и зерна.

Как мы писали, 13 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Ростов отправили уже третий корабль с украинским металлом с заводов Азовсталь и ММК им. Ильича группы Метинвест.

Читайте также, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель.

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