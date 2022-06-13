Оккупанты продолжают воровать металл – куда вывозят украинское богатство

Россия украла уже третий корабль с украинским металлом с заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича группы "Метинвест". В настоящее время судно с незаконно присвоенным имуществом направляется в Ростов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Показательно, что это произошло в День России", – подчеркнул он.
Не первая кража
Российские СМИ сообщили, что в Ростов прибыло уже второе судно, нагруженное украденным в металлом с мариупольских комбинатов.
Вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский призвал украинскую власть максимально документировать для суда каждое действие укравших зерно и металл, ведь вопрос выживания АПК и ГМК – это вопрос выживания Украины.
Дело в том, что эти две отрасли обеспечивают 35% украинской экономики, а их доля в экспорте страны еще больше и составляет около 70% валютной выручки.
Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко заявил, что юристы компании "Метинвест" делают все возможное, чтобы привлечь всех причастных к краже к ответственности.
"Сегодня" ранее писали, как россияне самостоятельно признали, что воруют с оккупированной территории украинское зерно и металл, и рассказывали, какое наказание их за это ждет.