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Оккупанты продолжают разворовывать Украину – что вывезли в РФ на этот раз

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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10 июня, 14:19
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Рассказываем, какие коварные планы строят оккупационные власти на захваченных территориях
Оккупанты продолжаю красть украинский металл
Оккупанты продолжаю красть украинский металл / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже второй корабль, загруженный краденым украинским металлом из Мариуполя, прибыл в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Второе судно доставило металл из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Судно было нагружено листовым металлом. Днем ранее таможенники Ростова-на-Дону поместили металлопродукцию с первого судна, прибывшего из Мариуполя, на временное хранение в зону контроля", – сказано в сообщении.

cryingДнем ранее в Крым прибыл первый поезд с зерном, которое оккупанты украли из Мелитополя. Сейчас, как сообщают российские СМИ, оккупационные власти разрабатывают пути для вывоза семян подсолнуха.

Кража металла из Мариуполя

Компания Метинвест ранее заявила, что российские оккупанты собираются украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, что является международным преступлением. По данным пресс-службы компании, всего оккупанты планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн. долл.

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Позже комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь обратились в Офис Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство по краже российскими оккупантами металлопродукции, принадлежащей комбинатам.

Эксперты призывают власть максимально документировать все случаи, связанные с воровством украинской зерновой и металлургической продукции. Это нужно, чтобы привлечь ответственных к международным судам.

"Сегодня" ранее писали, какую роль в украинской экономике играют эти отрасли и рассказывали, как россияне признали, что воруют украинское зерно и металл.

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