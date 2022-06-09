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Не можем потерять эти отрасли: как Украина должна бороться с кражей металла и зерна

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июня, 14:30
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Вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики назвал главную задачу для Украины
Украина должна документировать кражи зерна и металла
Украина должна документировать кражи зерна и металла / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Главная задача Украины сейчас – это отслеживать и максимально задокументировать все случаи воровства Россией нашего металла и зерна.

Об этом заявил вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

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По его словам, в таком случае юристы смогут найти способ добиться справедливости и это очень важно, поскольку отрасли ГМК и АПК для Украины ключевые, и мы не можем их потерять.

"Я пока не представляю, как можно отслеживать украденное в Украине зерно — оно не маркируется, и найти его будет крайне сложно. Другое дело металл: на нем есть эта маркировка, его отследить будет гораздо легче. И наше домашнее задание в этой ситуации – документировать все, до последней буквы. А потом юристы найдут способ добиться, чтобы все это было рассмотрено", – подчеркнул Нивьевский.

Вице-президент по экономическому образованию отметил, что две этих отрасли – это 35% украинской экономики.

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"При этом их доля в экспорте страны еще больше: около 70% валютной выручки генерируется ГМК и АПК! Поэтому этот вопрос – очень серьезный. Это буквально вопрос выживания экономики Украины", – заявил он.

Воровство россиян

Россияне воруют на оккупированных территориях Украины зерно и металлопродукцию, которую после вывозят в страну-агрессор. Недавно на Первом российском канале даже вышел сюжет, в котором подробно рассказано о краже украинской продукции из мариупольского порта. Из сюжета следует, что сначала они вывезут украинский металл, а потом настанет черед зерна.

Ранее компания "Метинвест" заявила, что российские оккупанты готовятся похитить и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича.

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Это является тяжким международным преступлением. Всего, по данным пресс-службы компании, оккупанты планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долл.

Ранее мы также сообщали, что ММК им. Ильича и Азовсталь обратились в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовное производство по факту кражи продукции с комбинатов и ее вывоза в РФ.

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