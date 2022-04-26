Постріл собі в ногу чи ключ до кінця війни – чому Україна не зупиняє транзит

Що Україна може зробити з транзитом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на війну через Україну, продовжує проходити транзит російського газу, від якого ми і закликаємо Європу якнайшвидше відмовитися.

У "Нафтогазі" стверджують, що транзит триватиме доти, доки це буде технічно можливим.

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Чому прокачування блакитного палива продовжується і що буде, якщо Україні різко перекриє газовий вентиль, сьогодні запитали у експертів.

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов вважає, що саме сьогодні Україна має ключ до того, щоб агресор не отримував мільярд євро від продажу енергоресурсів щодня.

За словами експерта, трубопровід яким газ з РФ йде до Європи є одним із найбезпечніших місць в Україні.

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"Якби влада хотіла, щоб європейці всерйоз сприйняли цю проблему та всерйоз почали активно допомагати нам на всіх фронтах, вона мала вже смикнути рубильник і припинити постачання російського газу, але цього не відбувається. Чому не відбувається – незрозуміло", – розповідає аналітик.

А от у економіста Олексія Куща інша думка, експерт вважає, що припинення транзиту для України це постріл собі ж у ногу.

По-перше, ми отримуємо за транзит газу близько півтора мільярда доларів і в нинішніх умовах це досить велика сума для України, вважає економіст.

"По-друге, якщо ми перестанемо транзитувати газ, ми посилимо економічну кризу в Європі, ми посилимо кризу в комунальній сфері, відповідно викличемо до себе колосальне негативне ставлення з боку європейського бізнесу та населення", – говорить Олексій Кущ.

Якими будуть наслідки?

Тут думки експертів також розділилися, Олексій Лупоносов вважає, що Україна перебуває у форс-мажорній ситуації та її не можна звинувачувати у невиконанні контрактів.

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"У нас форс-мажор, мені не зрозуміло, які контракти можуть зараз дотримуватися. Друге питання, якщо ми маємо війну, чому ми досі змушені обслуговувати свої зовнішні борги", – розмірковує аналітик.

Також аналітик наголосив, що жоден трубопровід із працюючих нині не може повністю задовольнити потреби Європи у російському газі.

У Ямал-Європа – низька пропускна спроможність, а "Північний потік-1" не підходить для всієї Європи територіально. Наприклад, до Німеччини російський газ може потрапити лише через українську ГТС.

Нещодавно у "Нафтогазі" запропонували прокачувати великі обсяги газу через українську ГТС і не використати "Північний потік-1", що свідчить про те, що Україна не збирається закінчувати транзит.

"Ми кричимо заходу – припинити купувати газ у Росії, кожен цент – це зайвий патрон. І ось ми збираємося прокачувати вдвічі більше газу, щоб Путін отримав вдвічі більше грошей", – наголосив Лупоносов.

А ось Олексій Кущ не радить забувати про ще не занедбане, але вже готове "Північному потоці-2". На думку експерта, на хвилі негативу Німеччина може спробувати відродити кремлівський проект.

Також експерт вважає, що Україна може зупинкою транзиту запустити енергетичну кризу всередині країни, оскільки газ ми докуповуємо на спотовому ринку Європи.

"Якби таке рішення було прийнято, то першими йому аплодували в Кремлі", – підсумував Кущ.

Про те, чи потрібно терміново припиняти транзит, чи це тільки нашкодить нашій країні, складно сказати однозначно, однак абсолютно точно можна стверджувати, що ця опція може відміряти повністю в міру відмови цивілізованого світу від блакитного палива Кремля.

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