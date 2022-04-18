Акции "Газпрома" падают все ниже: куда скатился газовый гигант

Что происходит с акциями "Газпрома" на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российского монополиста "Газпрома" в понедельник, 18 апреля, упали на 2,24% и составили 218,98 рублей.

Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Investing.com.

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/ Фото: Investing.com

Эксперты BCS-express считают, что на этой неделе акции "Газпрома" пытались восстановиться, что обусловлено умеренным информационным фоном и привлекательными ценовыми уровнями.

Однако ценные бумаги все равно очень сильно упали, по сравнению с мартовскими пиками – на 20%, что дает повод для спекулятивного отскока.

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На "Газпроме" поставили крест

Ранее экономист Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что одну из главных российских компаний, "Газпром", сами же российские власти будут все больше "зажимать" в угол.

Например – авантюра с оплатой за газ рублями, это по сути механизм по лишению "Газпрома" всей валютной выручки, которую компания тратила на собственные нужды.

По словам эксперта, экспорт будет постепенно уменьшаться, поскольку Европа будет постепенно отказываться от российского газа, а значит, "Газпром" уже не сможет привлекать иностранные кредиты, а также:

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аккумулировать капитал на внешних рынках;

покупать оборудование на внешних рынках.

Дело в том, что раньше "Газпром" выполнял роль моста между Россией и Западом, а теперь эта визитная карточка РФ в Европе нужна все меньше.

Кущ рассказывает, что из-за западных санкций в кулуарных разговорах уже проскакивают предложения о сокращении добычи газа примерно на 25%.

"Сегодня" также писали, что "Газпром" резко сократил прокачку газа в ЕС, и рассказывали, каким козырем пытается манипулировать газовый гигант.