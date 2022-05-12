Акции "Газпрома" резко развернулись: что происходит на бирже

Акции "Газпрома" снова начали падать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции крупнейшей газовой компании РФ "Газпром" начали снижаться в четверг, 12 мая, после небольшого роста.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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Проседание с начало торгов не большое – чуть меньше 3%, капитализация ценных бумаг составляет 239,53 рубля.

Что происходит с акциями "Газпрома" / Фото: скриншот

Акции компании в последние месяцы очень нестабильны, и в конце апреля вообще падали ниже 200 рублей.

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Как рассказывал ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов, российский фондовый рынок не отражает реальной ситуации в экономике. Поэтому падение и рост акций на бирже никак не влияют на финансовую стабильность "Газпрома".

Кстати, 31 мая компания полностью покинет иностранные фондовые площадки, после того, как в РФ приняли закон о запрете размещать там депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ.

"Газпрому" пригрозили судом

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил газовому гиганту, что он должен платить Украине за транзит газа после любого решения о форме прокачки.

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Именно такие условия были прописаны в контракте 2019 года и в случае их невыполнения "Нафтогаз" может обратиться в Стокгольмский суд.

Такие разногласия начались после того, как украинская сторона сообщила "Газпрому", что не может гарантировать стабильный транзит голубого топлива через оккупированные территории, и предложила сменить точку входа.

"Сегодня" также писали, как монополист научился обходить санкции Запада и рассказывали, как "Газпром" готовил подушку для вторжения в Украину.