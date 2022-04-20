Альтернатива нашлась легко: самый крупный нефтепереработчик Японии отказался от нефти РФ

Еще одна компания отказалась от ресурсов РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мировые компании отказываются работать с Россией и покупать у нее разного вида товары из-за войны, которую она развязала против Украины.

Еще одна нефтеперерабатывающая компания из Японии заявила, что не будет покупать российскую нефть, пока не решатся проблемы, связанные с войной в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Альтернативу российской нефти уже нашли

Поставку нефти японская компания теперь планирует из стран Ближнего Востока. Однако источники будут распределяться, чтобы не войти в новую зависимость.

"В настоящее время мы намерены получить альтернативы от существующих торговых партнеров, таких как Саудовская Аравия, Абу-Даби и Кувейт, но мы продолжим наши усилия по диверсификации наших источников, чтобы уменьшить зависимость от Ближнего Востока в будущем", – заявил глава компании Цутому Сугимори.

Недавно японская национальная валюта иена упала против доллара США. По словам Сугимори, слабая иена, как правило, оказывает положительное влияние на нефтяную промышленность Японии, поскольку она повышает ее конкурентоспособность в экспорте.

Теперь Eneos Holdings планирует повысить качество работы и увеличить экспорт, ведь ситуация очень благоприятная.

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Как эмбарго на нефть и газ может изменить экономику РФ

Ранее "Сегодня" пообщались с финансовым аналитиком и экономистом Алексеем Лупоносовым и узнали, почему все так стремятся к введению эмбарго на российские ресурсы.

По словам эксперта, это одно из необходимых условий для того, чтобы остановить войну против Украины.

"Приводилась статистика о том, что около 40 млрд евро только за энергоресурсы было переведено в РФ Евросоюзом, а помощь, предоставленная за это же время Украине от ЕС, составляла лишь 8 млрд", – объясняет Лупоносов.

В связи с этим возникает вопрос – как мировое сообщество сможет обуздать Путина, если только за энергоресурсы и только от стран ЕС он получает около 40 млрд евро за 40 дней, то есть почти по миллиарду в день.

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"Поэтому требование стратегов из всех поддерживающих нас стран состоит в том, чтобы Россию прекратили подпитывать живыми деньгами", – рассказывает аналитик.

Путину нужно платить зарплаты тем же военным и налаживать новые каналы экспорта через Китай. Остановить это можно, перекрыв поток валют в Россию, а этому поможет эмбарго на энергоресурсы.

О том, сможет ли это быстро сработать и дать результат, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян, и рассказывали, как эмбарго на нефть изменит их жизнь навсегда.