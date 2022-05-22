"Атомная бомба" для страны: Венгрия не присоединится к санкциям против РФ

Венгрия называет санкции "экономически неприемлемыми" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгрия заявила, что не поддерживает санкции против РФ, которые в свою очередь она называет "экономически неприемлемыми мерами". В Европарламенте подчеркнули, что глава правительства страны заботится только о собственных коррумпированных интересах.

Заметим, что такую позицию государства высказал глава правительства Венгрии Виктор Орбан, передает РТС.

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По его словам, санкции против РФ будут мешать Венгрии "кормить людей".

"Венгрия не согласна с Брюсселем относительно неразумных и неприемлемых мер против России, которые привели бы к росту цен, голоду и невиданной массовой миграции. Необдуманные санкции в отношении Москвы не должны приниматься, поскольку они похожи на атомную бомбу", – сказал Орбан.

В то же время вице-президент Европарламента Катарина Барли назвала требование Будапешта о денежной помощи в обмен на отказ от российской нефти "почти наглой". Она также указала на "откровенно коррумпированную систему" в окружении Орбана, сказав: "Все знают, куда уйдут деньги".

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Она фактически обвинила Орбана в том, что тот использует спор вокруг нефтяного эмбарго для своих политических игр, чтобы направить дополнительные деньги в страну, а затем распределить их по своим каналам.

Эмбарго на российскую нефть

В ближайшее время ЕС планирует принять шестой пакет санкций против РФ, предусматривающий эмбарго относительно сырья агрессора, а также предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

ЕС согласился выплатить компенсацию за последствия после запрета импорта.

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Впоследствии Венгрия определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.

Речь идет о 700-750 млн евро. В этой сумме:

500-550 млн евро потенциальных инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности в течение 4 лет. Это связано с тем, что они рассчитаны именно на российскую нефть, и чтобы переработать другие виды сырья, нужны инвестиции;

200 млн евро стоимости расширения мощности трубопровода через Адриатическое море. Сколько времени это займет, точно не известно, однако "цена на газ в Венгрии повысится на 55%".

Ранее мы рассказывали, как Индия пошла фактически на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.

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