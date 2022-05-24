Бесплатно для медиков и военных: ДТЭК предоставила электроэнергии на 137 млн грн

Во время войны объекты критической инфраструктуры снабжают светом бесплатно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В феврале-апреле группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова предоставила военным учреждениям и медицинским учреждениям бесплатную электроэнергию на 137 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе компании, бесплатно обеспечены светом заведения критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Речь идет о государственных и коммунальных медицинских учреждениях, военных и силовых структурах. Всего за три месяца предприятия потребили 23,5 млн кВт∙ч.

Больницы со светом

На сегодняшний день безвозмездно пользуются услугами электроснабжения более 100 заведений. В списке есть:

Институт травматологии и ортопедии АМН Украины;

Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова;

Днепропетровский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф;

Кураховская городская больница и другие.

"С первых дней войны мы решили обеспечивать бесплатной электроэнергией больницы и военные учреждения в регионах нашего присутствия и продолжаем это делать", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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По его словам, помощь Украине и украинцам является ключевым приоритетом группы ДТЭК и ее акционера Рината Ахметова. Все усилия бизнеса направлены на то, чтобы помочь Украине победить в этой войне.

Stop Bloody Energy в действии

В марте компании ДТЭК Рината Ахметова, "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго" положили начало проекта Stop Bloody Energy. Он предусматривает мониторинг западных компаний и добавление в "черный список" тех, кто продолжает сотрудничать с Россией и таким образом спонсирует войну в Украине.

Недавно о выходе из РФ заявил швейцарский концерн Sulzer, который был в перечне Stop Bloody Energy. За 2021 год компания заработала 3,2 млрд швейцарских франков. Она специализируется на изготовлении промышленных насосов и станков для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей и сервисном обслуживании оборудования.

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В "черном списке" еще остаются 13 компаний, которые, несмотря на санкции Запада, продолжают вести бизнес в РФ. Украинские корпорации призывают международное сообщество прекратить сотрудничество с агрессором в топливно-энергетической сфере.

Ранее "Сегодня" писали как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ и какие компании вошли в список тех, кто поддерживает Россию в войне против Украины.