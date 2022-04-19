Без эмбарго Путина не победить? Почему все так ждут запрета российских нефти и газа

Как эмбарго на энергоносители ударит по путинской газовой империи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже больше месяца Украина призывает всех лидеров Евросоюза ввести эмбарго на российские нефть и газ. Некоторые партнеры поддерживают это решение, а верные друзья Путина, например премьер Венгрии Орбан, сопротивляются изо всех сил.

"Сегодня" пообщались с финансовым аналитиком и экономистом Алексеем Лупоносовым и узнали, почему все так жаждут введения этого эмбарго, или, проще говоря, – запрета покупать энергоресурсы агрессора.

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По словам эксперта, это одно из необходимых условий для того, чтобы остановить войну против Украины.

"Приводилась статистика о том, что порядка 40 млрд евро только за энергоресурсы было переведено в РФ Евросоюзом, а помощь, оказанная за это же время Украине от ЕС составила всего 8 млрд", – объясняет Лупоносов.

В связи с этим возникает вопрос – как мировое сообщество сможет укротить Путина, если только за энергоресурсы и только от стран ЕС он получает около 40 млрд евро за 40 дней, то есть практически по миллиарду в день.

"Поэтому требование стратегов из всех стран, которые нас поддерживают, заключается в том, чтобы Россию прекратили подпитывать живыми деньгами", – рассказывает аналитик.

Путину нужно платить зарплаты тем же военным и налаживать новые каналы экспорта через Китай. Остановить это можно, перекрыв поток валют в Россию, а в этом поможет эмбарго на энергоресурсы.

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Насколько быстро это сработает

К сожалению, отмечает экономист, среди стран нету единства, и некоторые члены ЕС упорно не расторгают контракты с РФ и, что самое страшное, – перепродают эти кровавые нефть и газ, получая оттуда доходы для своей экономики.

"То же самое происходит и в мировом масштабе. К сожалению, есть страны, которые с удовольствием будут покупать российские ресурсы и уже под своей маркой продавать их цивилизованному Западу".

Это означает, что в данной ситуации можно говорить скорее о перенаправлении потоков, и через месяц-два возможен определенный кризис ликвидности, который в итоге приведет к техническому дефолту Российской Федерации.

"Но дальше все эти энергоносители, ввиду большого спроса на них, начнут продавать через третьи страны. Вы увидите, что начнет появляться китайская и индийская нефть, которой никогда не было и быть не может", – отмечает экономист.

По мнению Лупоносова, эмбарго не приведет к мгновенному краху российской экономики, но эта мера подвинет ее к пропасти приблизительно на шесть месяцев вперед.

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"Сегодня" раньше писали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян, и рассказывали, как эмбарго на нефть изменит их жизнь навсегда.