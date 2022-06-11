Благодаря ВСУ: энергетики вернули свет в населенных пунктах зоны ООС

Украинцы в зоне ООС теперь снова со светом / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

10 июня энергетики, благодаря усилиям Вооруженных сил Украины, смогли провести ремонты оборудования и линий в 19 населённых пунктах Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области, в течение энергетики вернули свет 15 460 семей в 19 населенных пунктах Донецкой области. Больше всего – в Бахмутском районе", – сообщили в компании.

В частности, энергетики смогли восстановить свет меньше, чем за сутки для жителей 8 населенных пунктов Марьинском, Авдеевском и Торецком направлениях, где 10 июня были зафиксированы авиационные и артиллерийские обстрелы.

Из-за постоянных обстрелов без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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ДТЭК передал защитникам топливо

Группа ДТЭК передала еще 39 тыс. литров газового конденсата на нужды Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны в Полтавской области.

"Полтавщина стала надежным тылом и большим гуманитарным хабом. Вся область, все наши люди сплотились ради победы: военные, терроборона, медики, спасатели, волонтеры, власть и бизнес. Вместе победим", – сказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

В общей сложности ВСУ и тероборона Полтавщины уже получили от ДТЭК более 60 тыс. л горючего конденсата, а также 8 единиц транспорта.

Раньше мы писали, почему Украина так важна для Европы, а также рассказывали, кто такие "Герои энергетического фронта".