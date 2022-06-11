Завдяки ЗСУ: енергетики повернули світло в населених пунктах зони ООС

Українці в зоні ООС тепер знову зі світлом / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

10 червня енергетики, завдяки зусиллям Збройних сил України, змогли провести ремонти обладнання та ліній у 19 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

"Незважаючи на активні бойові дії в Донецькій області, протягом енергетики повернули світло 15 460 родин у 19 населених пунктах на Донеччині. Найбільше – у Бахмутському районі", — повідомили в компанії.

Зокрема, енергетики змогли відновити світло менше, ніж за добу для жителів 8 населених пунктів на Мар’їнському, Авдіївському та Торецькому напрямках, де 10 червня були зафіксовані авіаційні та артилерійські обстріли.

Через постійні обстріли без світла лишаються 317 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Реклама

ДТЕК передав захисникам пальне

Група ДТЕК передала ще 39 тис. літрів газового конденсату на потреби Збройних сил України та територіальної оборони у Полтавській області.

"Полтавщина стала надійним тилом і великим гуманітарним хабом. Вся область, всі наші люди згуртувалися задля перемоги: військові, тероборона, медики, рятувальники, волонтери, влада та бізнес. Разом переможемо", – сказав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загалом ЗСУ і тероборона Полтавщини вже отримала від ДТЕК понад 60 тис. л пального конденсату, а також 8 одиниць транспорту.

Раніше ми писали, чому Україна так важлива для Європи, а також розповідали, хто такі "Герої енергетичного фронту".