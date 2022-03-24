Бои за свет: как украинская энергосистема выдерживает войну с Россией

Ремонтные бригады круглосуточно занимаются ремонтными работами для бесперебойного электроснабжение населенных пунктов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская энергосистема после отключения от энергосистем РФ и Беларуси, и на фоне на постоянных обстрелов инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск, продолжает функционировать и обеспечивать электроэнергию всех потребителей.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в эфире американского телеканала FOX Business.

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"Не смотря на все атаки, российское вторжение, захват двух АЭС и уничтожение одной угольной электростанции, нам удалось сохранить стабильность нашей энергетической системы", – сказал он.

По словам Тимченко, ремонтные бригады компании круглосуточно занимаются ремонтными работами для бесперебойного электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов оккупантов.

"У нас нет никаких сомнений, что мы победим в этой войне. Не только в военном плане, а также обеспечивая тепло- и электроснабжение украинцам, восстанавливая энергосистему и сохраняя ее стабильную работу", – отметил Максим Тимченко.

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Украина стала частью энергосистемы ЕС

16 марта энергосистема Украины присоединилась к единой энергосистеме Европейского Союза – ENTSO-E.

Перед началом войны, ожидали тестирование работы украинской энергосистемы в изолированном режиме Впрочем, вместо 3 дней Украине пришлось отключиться навсегда и принимать решение об экстренной синхронизации с европейской системой.

Ранее мы рассказывали, в чем выгода для Украины от подключения к энергосистеме Европы, и писали, что руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада закрыть небо над нашей страной, а также ввести эмбарго на российскую нефть и газ.