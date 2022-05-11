Болгария нашла нового поставщика газа — кто заменит российское топливо

Болгария нашла замену российскому газу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Болгария, которую Россия оставила без газа, договорилась о поставках сжиженного природного газа в США.

Об этом сообщает издание Bulgarian News Agency.

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По словам премьер-министра страны Кирилла Петкова, условия, предложенные США, оказались для Болгарии выгоднее тех, что предлагала раньше Россия. Поставки американского СПГ стартуют уже в июне-2022.

Чиновник также отметил, что помощь Соединенных Штатов, а также поддержка ЕС является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии. Еще же одной ее составляющей может стать партнерство с Азербайджаном.

Газпром и рубли

Российский "Газпром" пытается удержать газовые доходы (которые являются определяющими для экономики), поэтому убеждает Евросоюз, что оплата газа в рублях – не нарушение санкций.

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Письмо с уверенностью в безопасности оплаты газа рублями были разосланы европейским клиентам. В письмах представители "Газпрома" сообщали, что разъяснение процедуры первоначального указа о выплатах в рублях содержится в новом приказе Кремля от 4 мая.

Ранее мы рассказывали, кому "Газпром" сделает хуже, отключив газ Польше и Болгарии, и кто является главным конкурентом компании.