Больницы по-новому: в Украине планируют строить медучреждения по модульной системе

Модульные больницы можно построить быстрее, чем обычные / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время в Украине могут начать строить модульные больницы – сейчас перенимают подобный опыт в Польше.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, медучреждения модульного типа планируют строить на освобожденных от захватчиков территориях, где медицинская инфраструктура понесла наибольшие потери.

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По качеству они не уступают традиционным больницам. Одно здание может вместить более 300 кроватей, а построить его можно ориентировочно за год.

Современные модульные больницы активно используются в Европе. Хотя их строят из модульных конструкций, они имеют полную инженерную оснастку и возводятся по традиционным технологиям, но в более короткие сроки.

В каждом здании можно будет разместить высокотехнологичное оборудование. К строительству намерены привлечь международные инвестиции.

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Строительство модульной больницы / Фото: Министерство охраны здоровья Украины

Уничтоженные больницы

По предварительной информации, после 24 февраля враг уничтожил 118 медучреждений по Украине. Еще 618 объектов медицинской инфраструктуры были повреждены российскими ракетами.

Больше всего пострадала Донецкая область. Предыдущие подсчеты показали, что для восстановления этих объектов понадобится более 35 млрд грн.

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На освобожденных от оккупантов территориях ремонтируют больницы. Полностью удалось восстановить 32 объекта, еще 188 сооружений восстановлены частично. Работы продолжаются в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях.

Дом из вторсырья

Активно возводят и модульные дома для украинцев, потерявших жилье из-за зверств россиян. В начале июня такие контейнеры представили в Буче.

Собранный домик имеет площадь 14 кв.м, что равноценно небольшой комнате в стандартной квартире. Изготовляют контейнеры из переработанных материалов, оснащают солнечной батареей. Преимущество такого жилья в том, что его можно разместить во дворах семей, дома которых были разрушены в результате боев.

Каждый контейнер содержит двухуровневую кровать, где может спать 3-4 человека. Внутри есть небольшая кухня и санузел со встроенным унитазом и душевой кабиной. Переселенцы могут использовать:

откидной столик;

кухонную электропанель на две конфорки;

стиральную машину.

"Сегодня" ранее показывали, какие модульные городки построили для переселенцев во Львове, а также рассказывали о важных изменениях в строительстве новых жилых домов в Украине.