Лікарні по-новому: в Україні планують будувати медзаклади за модульною системою

Модульні лікарні можна збудувати швидше, ніж звичайні / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні збираються будувати модульні лікарні – нині переймають досвід у Польщі.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, медзаклади модульного типу планують споруджувати на звільнених від загарбників територіях, де медична інфраструктура зазнала найбільших втрат.

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За якістю вони не поступаються традиційним лікарням. Одна будівля може вмістити понад 300 ліжок, а збудувати її можна орієнтовно за рік.

Сучасні модульні лікарні активно використовують у Європі. Хоч їх будують з модульних конструкцій, вони мають повне інженерне оснащення та зводяться за традиційними технологіями, але в коротші строки.

У кожній споруді можна розмістити високотехнологічне обладнання. До будівництва мають намір залучити міжнародні інвестиції.

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Будівництво модульної лікарні / Фото: Міністерство охорони здоров'я України

Знищені лікарні

За попередньою інформацією, після 24 лютого ворог знищив 118 медзакладів в Україні. Ще 618 об’єктів медичної інфраструктури було пошкоджено російськими ракетами.

Найбільше постраждала Донецька область. Попередні підрахунки також показали, що для відновлення цих об’єктів знадобиться понад 35 млрд грн.

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Наразі на звільнених від окупантів територіях ремонтують лікарні. Повністю вдалося відновити 32 об’єкти, ще 188 відновлені частково. Роботи тривають у Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях.

Будинок із вторсировини

Активно зводять і модульні будинки для українців, що втратили житло через війну з Росією. На початку червня такі контейнери презентували в Бучі.

Зібраний будиночок має площу 14 кв. м, що рівноцінно невеликій кімнаті в стандартній квартирі. Виготовляють контейнери з перероблених матеріалів, оснащують сонячною батареєю. Перевага такого житла в тому, що його можна розмістити на подвір’ях будинків, зруйнованих внаслідок боїв.

Кожен контейнер містить дворівневе ліжко, де може спати 3-4 особи. Всередині є невелика кухня та санвузол із вмонтованим унітазом та душовою кабіною. Переселенці можуть використовувати:

відкидний столик;

кухонну електропанель на дві конфорки;

пральну машину.

"Сьогодні" раніше показували, які модульні містечка спорудили для переселенців у Львові, а також розповідали про важливі зміни щодо будівництва нових житлових будинків в Україні.