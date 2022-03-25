Борются за свет: как работает ДТЭК во время войны

За месяц войны ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 466 тыс. семей по всей Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Ремонтные бригады компании ДТЭК ежедневно и без колебаний восстанавливают электроснабжения в дома украинцев, несмотря на постоянные боевые действия.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Так, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, над восстановлением электроснабжения работают все существующие ремонтные бригады.

"Они рискуют жизнью, об этом даже не задумываются, едут и возобновляют электроснабжение там, где это возможно", – рассказал он.

Менеджер отметил, что во время боевых действий ремонтировать электропередачи довольно сложно, ведь для начала инфраструктуру должны осмотреть мастера, саперы и военные, которые предоставляют коридоры.

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"Энергетики делают свою работу и я искренне благодарен каждому из них. Каждый человек на их месте испытывал бы страх, а здесь люди профессионально выполняют свою работу и я уверен, что будут делать ее и дальше", – подчеркнул Сахарук.

Отметим, что за месяц войны ремонтные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение 466 тыс. семей по всей Украине.

Энергосистема Украины в условиях войны

Украинская энергосистема после отключения от энергосистем РФ и Беларуси и на фоне постоянных обстрелов инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск продолжает функционировать и снабжать электроэнергией всех потребителей.

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По словам генерального директора ГТЭК Максима Тимченко, ремонтные бригады компании круглосуточно занимаются ремонтными работами для бесперебойного электроснабжения населенных пунктов, обесточенных из-за обстрела оккупантов.

Ранее мы рассказывали, жители Киевской и Донецкой областей, проживающие в зоне активных боевых действий, снова получили свет, исчезнувший после обстрелов кафиров.