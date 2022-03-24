Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

ДТЭК возобновил электроснабжение в Киевской и Донецкой областях

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 14:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В некоторых населенных пунктах энергетики выезжали на место аварий дважды в сутки из-за активных боевых действий и обстрелов со стороны оккупантов
В Украине продолжается работа над восстановлением електричества в регионах, пострадавших от боевых действий
В Украине продолжается работа над восстановлением електричества в регионах, пострадавших от боевых действий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские энергетики за прошедшие сутки возобновили электроснабжение еще 39 тыс. семей в Киевской и Донецкой областях. Дома людей остались без света из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

Отмечается, что аварийные бригады частично восстановили электроснабжение для 12 тысяч семей в 31 населенном пункте на территории трех районов Киевской области: Броварском, Вышгородском, Бориспольском.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

В Донецкой области ДТЭК Донецкие электросети возобновили электроснабжение в 19 населенных пунктах в шести районах области – Марьинском, Славянском, Торецком, Авдеевском, Бахмутском, Константиновском. В общем свет уже появился в домах 27 тысяч семей.

Реклама

Также сообщается, что со времени нападения России на Украину энергетики вернули свет 467 тысячам семей. Электросети получали повреждения из-за обстрелов российских орков. Некоторым населенным пунктам из-за активных боевых действий электричество восстанавливали не менее двух раз.

Ситуация с электросетями

Активные боевые действия с российскими оккупантами продолжаются почти в каждом регионе Украины. Аварийным бригадам ДТЭК практически ежедневно приходится ремонтировать пострадавшую от взрывов и обстрелов инфраструктуру. Недавно аварийщикам удалось восстановить электроэнергию для 21 800 тысяч семей на Киевщине и Донбассе.

Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину уже несколько партий, которые распределяют по областям.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Цитата дня

Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективное мероприятие должно ее выиграть.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Надежный тыл
Помочь Героям!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять