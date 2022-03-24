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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

ДТЕК відновив електропостачання у Київській і Донецькій областях

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 14:11
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У деяких населених пунктах енергетики виїжджали на місце аварій двічі на добу через активні бойові дії та обстріли з боку окупантів
В Україні продовжується робота над відновленням електрики в регіонах, які постраждали від бойових дій
В Україні продовжується робота над відновленням електрики в регіонах, які постраждали від бойових дій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські енергетики впродовж минулої доби відновили елекропостачання ще 39 тис. родин у Київській та Донецькій областях. Домівки людей лишися без світла через обстріли російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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Зазначається, що аварійні бригади наразі частково відновили електропостачання для 12 тисяч родин у 31 населеному пункті на території трьох районів Київської області: Броварському, Вишгородському, Бориспільському.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює зі Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", – наголосили в ДТЕК.

У Донецькій області ДТЕК Донецькі електромережі відновили електропостачання у 19 населених пунктах у шести районах області – Мар’їнському, Слов’янському, Торецькому, Авдіївському, Бахмутському, Костянтинівському. Загалом світло вже з'явилося в домівках 27 тисяч родин.

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Також повідомляється, що з часу нападу Росії на Україну енергетики повернули світло 467 тисячам родин. Електромережі отримували пошкодження через обстріли російських орків. Деяким населеним пунктам через активні бойові дії електрику відновлювали щонайменше двічі.

Ситуація з електромережами

Активні бойові дії з російськими окупантами тривають майже у кожному регіоні України. Аварійним бригадам ДТЕК практично щодня доводиться ремонтувати постраждалу від вибухів та обстрілів інфраструктуру. Так, нещодавно аварійникам вдалося відновити електроенергію для 21 800 тисяч родин на Київщині і Донеччині.

Раніше ми розповідали, що в роботі енергетикам допомагають термінали супутникового інтернету Starlink. Компанія Ілона Маска передала в Україну вже кілька партій, які розподіляють по областях.

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