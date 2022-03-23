Працюють без відпочинку: українські енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру

Українська енергетична компанія продовжує забезпечувати електрикою об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки українців

Тільки на Київщині за добу енергетики відновили подачу світла для 6400 сімей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У домівки українців з Києва, Київської та Донецької областей повертають електроенергію, яка зникла після обстрілів з боку російських окупантів.

Як зазначили у пресслжбі ДТЕК, аварійні бригади повернули електропостачання 21 800 українським родинам.

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Зокрема, 23 березня у столиці під обстріл ворожих снарядів потрапила лінія на Борщагівці, що живить 47 багатоквартирних та 50 приватних будинків.

"Вже о 04:15 електромонтери підключили до резервного джерела живлення всі будинки. Загалом світло повернули для 4332 родин. Наразі тривають роботи з відновлення пошкодженої лінії", – говорять в компанії.

Крім того, електропостачання знову з'явилось у 19 населених пунктах у Києво-Святошинському, Броварському та Баришівському, Бориспільському районах – загалом для 6400 родин на Київщині.

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У Донецькій області ремонтним бригадам вдалося відновити електропостачання в 11 100 будинків. Без світла залишаються 680 населених пунктів у Донецькій області та Київській областях.

Найскладніша ситуація зберігається в місті Маріуполь та Макарівському, Ірпінському, Вишгородському, Бородянському, Іванківському, Чорнобильському, Баришівському, Бучанському районах Київщини. Тут російські окупанти постійно тероризують місцевих мешканців і обстрілюють житлові будинки, тож наразі можливіть проведення ремонтних робіт вісутня.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює зі Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", – наголосили в ДТЕК.

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Ситуація з електромережами

Ремонт електромереж відбувається практично щодня, також ремонтні бригади повертають світло тисячам родин у Києві, Київській та Донецькій областях. Приміром, нещодавно аварійникам вдалося відновити електроенергію для 26 тисяч родин.

Раніше ми розповідали, що в роботі енергетикам допомагають термінали супутникового інтернету Starlink. Компанія Ілона Маска передала в Україну вже кілька партій, які розподіляють по областях.

Водночас в Україні запрацював масштабний гуманітарний штаб, який постачає з Польщі продукти та товари першої необхідності для людей, що постраждали від війни.