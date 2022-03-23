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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Работают без отдыха: украинские энергетики продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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23 марта, 13:46
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Украинская энергетическая компания продолжает снабжать электричеством объекты критической инфраструктуры и жилые дома украинцев
Только на Киевщине за сутки энергетики восстановили подачу электричества для 6400 семей
Только на Киевщине за сутки энергетики восстановили подачу электричества для 6400 семей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В дома украинцев из Киева, Киевской и Донецкой областей возвращают электроэнергию, пропавшую после обстрелов со стороны российских оккупантов.

Как отметили в пресс-службе ДТЭК, аварийные бригады вернули электричество 21 800 украинским семьям.

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В частности, 23 марта в столице под обстрел вражеских снарядов попала линия на Борщаговке, питающей 47 многоквартирных и 50 частных домов.

"Уже в 04:15 электромонтеры подключили к резервному источнику питания все дома. Всего свет вернули для 4332 семей. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению поврежденной линии", – говорят в компании.

Кроме того, электроснабжение снова появилось в 19 населенных пунктах Киево-Святошинскосго, Броварского, Барышевского, Бориспольского районов – всего для 6400 семей на Киевщине.

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В Донецкой области ремонтным бригадам удалось возобновить электроснабжение в 11 100 домах. Без света остаются 680 населенных пунктов в Донецкой области и Киевской областях.

Самая сложная ситуация сохраняется в городе Мариуполь и Макаровском, Ирпенском, Вышгородском, Бородянском, Иванковском, Чернобыльском, Барышевском, Бучанском районах Киевской области. Здесь российские солдаты постоянно терроризируют местных жителей и обстреливают жилые дома, поэтому в настоящее время провести ремонтные работы невозможно.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает с вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

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Ситуация с электросетями

Ремонт электросетей происходит практически каждый день, также ремонтные бригады возвращают свет тысячам семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях. К примеру, недавно аварийщикам удалось восстановить электроэнергию для 26 тысяч семей.

Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину уже несколько партий, распределяемых по областям.

В то же время в Украине заработал масштабный гуманитарный штаб, который поставляет из Польши продукты и товары первой необходимости для людей, пострадавших от войны.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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