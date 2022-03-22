Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ремонтируют под обстрелами: аварийные бригады возобновили электроснабжение 26 тыс. семей

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 15:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение в Киевской и Донецкой областях
Энергетики ДТЭК ежедневно возобновляют электроснабжение в областях
Энергетики ДТЭК ежедневно возобновляют электроснабжение в областях / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В дома украинцев из Киевской и Донецкой областей возвращают электроэнергию после обстрелов российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, аварийным бригадам удалось восстановить подачу света 26 тысячам семей.

Реклама

После ремонта электросетей снова подают электричество в более 8000 домов из 39 населенных пунктов Киевской области. Речь идет о Вышгородском, Киево-Святошинском, Броварском, Бориспольском, Васильковском, Барышевском и Макаровском районах, которые непрестанно обстреливают войска РФ.

Кроме того, вернули свет 18 400 семей в Донецкой области. Частично или полностью обеспечены электроснабжением Новоселидовка, Георгиевка, Авдеевка, Опытное, Тоненькое, Яснобродовка, Торецк, Новгородское, Дружба и Озаряновка.

В то же время ремонтные бригады не имеют возможности добраться до объектов в Мариуполе. Без электроэнергии из-за оккупантов оказались 670 городов и сел в Донецкой и Киевской областях, в некоторые не удается подать свет больше недели.

Реклама

Энергетики ДТЭК сотрудничают с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной, чтобы получить доступ к объектам и оперативно отремонтировать сети там, где это возможно. Работники компании проводят свою работу уже 27 дней без перерыва.

Ситуация с электросетями

Ежедневно аварийные бригады ремонтируют электросети и возвращают свет тысячам семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Недавно удалось заживить жилье почти 60 тысяч украинских потребителей.

К объектам критической инфраструктуры ДТЭК подает электроэнергию бесплатно. Это военные и силовые структуры, больницы и заводы, производящие хлеб.

Реклама

Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину уже несколько партий, распределяющих по областям.

В то же время в Украине заработал масштабный гуманитарный штаб, который поставляет из Польши продукты и товары первой необходимости людям, пострадавшим от войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Сотрудники ГСЧС по всей стране мужественно спасают украинцев. Президент Зеленский наградил орденом «За мужество» спасателей службы гражданской защиты: старшего прапорщика Юрия Бородая, капитана Алексея Романенко, полковника Тараса Гордиенко, полковника Виктора Дарагана, майора Ивана Марица: “Вы делаете то же, что и наши военные – защищаете страну на своем месте”.
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Константин Мрочко – известный в ВСУ танкист-виртуоз, который в 2015-м вывел колонну через минное поле в Дебальцево. И в 2022-м, когда враг пришел на нашу землю, он пошел ее защищать. В жестокой битве под Киевом, уничтожив множество техники захватчиков, Костя погиб, ему было 38. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять