Ремонтируют под обстрелами: аварийные бригады возобновили электроснабжение 26 тыс. семей

Аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение в Киевской и Донецкой областях

Энергетики ДТЭК ежедневно возобновляют электроснабжение в областях / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В дома украинцев из Киевской и Донецкой областей возвращают электроэнергию после обстрелов российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, аварийным бригадам удалось восстановить подачу света 26 тысячам семей.

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После ремонта электросетей снова подают электричество в более 8000 домов из 39 населенных пунктов Киевской области. Речь идет о Вышгородском, Киево-Святошинском, Броварском, Бориспольском, Васильковском, Барышевском и Макаровском районах, которые непрестанно обстреливают войска РФ.

Кроме того, вернули свет 18 400 семей в Донецкой области. Частично или полностью обеспечены электроснабжением Новоселидовка, Георгиевка, Авдеевка, Опытное, Тоненькое, Яснобродовка, Торецк, Новгородское, Дружба и Озаряновка.

В то же время ремонтные бригады не имеют возможности добраться до объектов в Мариуполе. Без электроэнергии из-за оккупантов оказались 670 городов и сел в Донецкой и Киевской областях, в некоторые не удается подать свет больше недели.

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Энергетики ДТЭК сотрудничают с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной, чтобы получить доступ к объектам и оперативно отремонтировать сети там, где это возможно. Работники компании проводят свою работу уже 27 дней без перерыва.

Ситуация с электросетями

Ежедневно аварийные бригады ремонтируют электросети и возвращают свет тысячам семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Недавно удалось заживить жилье почти 60 тысяч украинских потребителей.

К объектам критической инфраструктуры ДТЭК подает электроэнергию бесплатно. Это военные и силовые структуры, больницы и заводы, производящие хлеб.

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Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину уже несколько партий, распределяющих по областям.

В то же время в Украине заработал масштабный гуманитарный штаб, который поставляет из Польши продукты и товары первой необходимости людям, пострадавшим от войны.