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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ремонтують під обстрілами: аварійні бригади відновили електропостачання 26 тис. сімей

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22 березня, 15:10
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Аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання у Київській та Донецькій областях
Енергетики ДТЕК щодня відновлюють електропостачання в областях
Енергетики ДТЕК щодня відновлюють електропостачання в областях / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

У домівки українців з Київської та Донецької областей повертають електроенергію після обстрілів російських окупантів.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, аварійним бригадам вдалося відновити подачу світла 26 тисячам родин.

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Після ремонту електромереж знову подають електрику до понад 8000 домівок із 39 населених пунктів Київської області. Мовиться про Вишгородський, Києво-Святошинський, Броварський, Бориспільський, Васильківський, Баришівській та Макарівський райони, які безперестанку обстрілюють війська РФ.

Окрім цього, повернули світло до 18 400 родин у Донецькій області. Частково або повністю забезпечені електропостачанням Новоселидівка, Георгіївка, Авдіївка, Опитне, Тоненьке, Яснобродівка, Торецьк, Новгородське, Дружба та Озарянівка.

Водночас ремонтні бригади не мають можливості добратися до об’єктів у Маріуполі. Без електроенергії через окупантів опинилися 670 міст і сіл у Донецькій та Київській областях, до деяких не вдається подати світло понад тиждень.

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Енергетики ДТЕК співпрацюють із Збройними силами України й територіальною обороною, щоб отримати доступ до об’єктів і оперативно відремонтувати мережі там, де це можливо. Працівники компанії здійснюють свою роботу уже 27 днів без перерви.

Ситуація з електромережами

Щодня аварійні бригади ремонтують електромережі та повертають світло тисячам родин у Києві, Київській та Донецькій областях. Нещодавно вдалося заживити майже 60 тисяч помешкань українських споживачів.

До об’єктів критичної інфраструктури ДТЕК подає електроенергію безкоштовно. Це військові та силові структури, лікарні та заводи, які виготовляють хліб.

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Раніше ми розповідали, що в роботі енергетикам допомагають термінали супутникового інтернету Starlink. Компанія Ілона Маска передала в Україну вже кілька партій, які розподіляють по областях. Водночас в Україні запрацював масштабний гуманітарний штаб, який постачає з Польщі продукти та товари першої необхідності для людей, що постраждали від війни.

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