Цілодобово на змінах: енергетики ДТЕК повернули світло майже 60 тисячам родин

Споживачі у Києві, Київській та Донецькій областях знову забезпечені електроенергією

Енергетики ДТЕК повернули світло майже 60 тисячам родин / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Аварійні бригади ДТЕК 25 днів працюють без перерви та ремонтують лінії електропередач, щоб забезпечити українців світлом.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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За добу 19 березня відновили електропостачання до 350 будинків на Мінському масиві та Оболоні в Києві, а це – понад 46 тисяч сімей. У домівках зникло світло через обстріли з боку російських окупантів.

З дозволу від Збройних сил України та Територіальної оборони, енергетикам вдалося подати електрику до 7,5 тисяч будинків у 3 районах Київської області. Знову зі світлом і 22 населених пункти в Донецькій області – йдеться про ще 5,2 тисячі сімей.

Ремонтні бригади ДТЕК намагаються дістатися до об’єктів у Донецькій та 8 районах Київської областей, де 679 міст і сіл опинилися без електропостачання. Найскладніша ситуація в Маріуполі, який страждає від атак з боку Росії.

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Енергетика в Україні

Під час війни енергетики роблять усе можливе, щоб підтримувати роботу української енергосистеми. Щодня аварійні бригади повертають світло тисячам родин у областях, де ведуться бойові дії.

Нещодавно Україні таки вдалося приєднатися до європейської енергосистеми ENTSO-E. Цей крок допоможе не лише позбутися спільної спадщини з Росією та Білоруссю, а й підвищити надійність подачі електроенергії споживачам.

Раніше ми розповідали, що в світі закінчується ера російської нафтової промисловості. Через західні санкції прогнозують падіння видобутку чорного золота в Росії на 50%.