Зберегти світло під час війни: як Україна підтримує стабільність енергосистеми

Розповідаємо, як на тлі війни з РФ українців забезпечують електроенергією

Підтримка енергосистеми України під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Після того, як Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення, в Україні з'явилися складнощі з підтримкою енергосистеми. Окупанти обстрілюють лінії електропередач, підстанції, електростанції і руйнують критичну інфраструктуру.

Про те, як вдається в таких умовах забезпечувати світлом українців, розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в коментарі виданню The New York Times.

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Споживання електроенергії в Україні скоротилося. Також у деяких містах, які зазнали бомбардувань, досі неможливо відремонтувати пошкодження.

Прооте, ремонтні бригади енергетиків оперативно відновлюють електропостачання постраждалих від ворожих обстрілів регіонів, де це можливо та безпечно.

"Попри цілеспрямовані обстріли електричних мереж і підстанцій російськими окупантами, енергосистема продовжує функціонувати", – зазначив Тімченко.

Україні потрібна міжнародна допомога

Днями Україна приєдналася до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. За словами Тімченка, інтеграція в єдину енергосистему ЄС підвищить надійність електропостачання споживачам.

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"У разі серйозного удару по енергосистемі, Україна тепер може подати заявку на аварійне постачання електроенергії з європейської системи. Україна також розірвала свої електропостачання з Росією та Білоруссю безпосередньо перед вторгненням, щоб забезпечити незалежність від джерел електроенергії у ворожих країнах", – прокоментував він.

Попри відносну стабільність Тімченко наголосив: державні оператори систем розподілу електричної енергії вкрай потребують міжнародної допомоги.

Навіщо Україні синхронізація з ENTSO-E

"Сьогодні" вже писали, що об'єднана енергосистема України стала частиною енергосистеми Європи, і тепер це принесе нам багато переваг.

Від'єднання України від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми в уряді планували вже давно. Очікувалось, що цей процес відбудеться у 2023 році, однак війна внесла свої корективи.

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До початку воєнного стану, упродовж 24 – 26 лютого в Україні планували протестувати роботу енергосистеми в ізольованому режимі. Але довелося екстрено від'єднатися від системи країни-агресорки та синхронізуватися з європейською ENTSO-E.

Як пояснив міністр енергетики України Герман Галущенко, тепер якщо в Україні виникне аварійна ситуація – ми гарантовано отримаємо електроенергію з Європи. Якщо потрібно буде екстрено "перекрити" європейські потреби – ми також зможемо це зробити.

Крім того, Латвія, Литва та Естонія планують відключитися від енергопростору з РФ та Білоруссю до 2025 року, але сподіваються на швидші перспективи.