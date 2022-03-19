Під обстрілами окупантів: енергетики "ДТЕК" повернули світло понад 13 тисячам українських сімей

Розповідаємо, у яких населених пунктах знову засяяло світло завдяки роботі ремонтних бригад

В яких населених пунктах тепер знову є світло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Аварійні бригади енергетиків "ДТЕК" за добу повернули світло понад 13 тисячам родин у Донецькій та Київській областях.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті, 19 березня.

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Зазначається, що частково або повністю вдалося повернути світло у такі населені пункти Донецької області:

Красногорівка;

Залізне;

Авдіївка;

Святогорськ;

Новий труд;

Даченське;

хутор Солений;

Новопавловку;

Зелене;

Луганське;

Богородичне;

Долина;

Адамівка;

Мазанівка;

Краснопілля.

В Київській області світло повернули в 1800 будинків двох районів, які було знеструмлено через обстріли окупантів – Вишгородський та Києво-Святошинський район.

"В цих районах не припиняються обстріли російських окупантів та руйнування інфраструктури, тож енергетикам доводиться регулярно повертати світло в одні й ті самі населені пункти", – повідомили в компанії.

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Наразі, на жаль, без світла залишаються понад 190 населених пунктів у Донецькій області і 499 у Київській.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює зі Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", – наголосили в "ДТЕК".

Руйнування інфраструктури

В Україні наразі відключили 42 газорозподільні станції внаслідок бойових дій і обстрілів окупантів.

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Про це повідомив Оператор газотранспортної системи України, компанія наголосила, що продовжують роботу 1353 ГРС.

Ремонтувати пошкоджені об’єкти складно, оскільки у деяких областях відбуваються постійні обстріли, але роботи ведуться.

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