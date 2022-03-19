Под обстрелами оккупантов: энергетики "ДТЭК" вернули свет более 13 тысячам украинских семей

Аварийные бригады энергетиков "ДТЭК" за сутки вернули свет более 13 тысяч семей в Донецкой и Киевской областях.
Об этом компания сообщает на своем сайте, 19 марта.
Отмечается, что частично или полностью удалось вернуть свет в следующие населенные пункты Донецкой области:
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- Красногоровка;
- Железное;
- Авдеевка;
- Святогорск;
- Новый труд;
- Даченское;
- хутор Соленый;
- Новопавловка;
- Зеленое;
- Луганское;
- Богородичное;
- Долина;
- Адамовка;
- Мазановка;
- Краснополье.
В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов, которые были обесточены из-за обстрелов кафиров. Вышгородский и Киево-Святошинский район.
"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", – сообщили в компании.
Пока, к сожалению, без света остаются свыше 190 населенных пунктов в Донецкой области и 499 в Киевской области.
"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в "ДТЭК".
Разрушение инфраструктуры
В Украине отключили 42 газораспределительные станции в результате боевых действий и обстрелов кафиров.
Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины, компания подчеркнула, что продолжают работу 1353 ГРС.
Ремонтировать поврежденные объекты сложно, поскольку в некоторых областях происходят постоянные обстрелы, но работы ведутся.
"Сегодня" также писали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона и рассказывали, что энергетики "ДТЭК" получили очередную партию терминалов Starlink.