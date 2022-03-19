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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Под обстрелами оккупантов: энергетики "ДТЭК" вернули свет более 13 тысячам украинских семей

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19 марта, 14:18
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Рассказываем, в каких населенных пунктах снова засиял свет благодаря работе ремонтных бригад
В каких населенных пунктах теперь снова есть свет
В каких населенных пунктах теперь снова есть свет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Аварийные бригады энергетиков "ДТЭК" за сутки вернули свет более 13 тысяч семей в Донецкой и Киевской областях.

Об этом компания сообщает на своем сайте, 19 марта.

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Отмечается, что частично или полностью удалось вернуть свет в следующие населенные пункты Донецкой области:

  • Красногоровка;
  • Железное;
  • Авдеевка;
  • Святогорск;
  • Новый труд;
  • Даченское;
  • хутор Соленый;
  • Новопавловка;
  • Зеленое;
  • Луганское;
  • Богородичное;
  • Долина;
  • Адамовка;
  • Мазановка;
  • Краснополье.

В Киевской области свет вернули в 1800 домов двух районов, которые были обесточены из-за обстрелов кафиров. Вышгородский и Киево-Святошинский район.

"В этих районах не прекращаются обстрелы российских оккупантов и разрушение инфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же населенные пункты", – сообщили в компании.

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Пока, к сожалению, без света остаются свыше 190 населенных пунктов в Донецкой области и 499 в Киевской области.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в "ДТЭК".

Разрушение инфраструктуры

В Украине отключили 42 газораспределительные станции в результате боевых действий и обстрелов кафиров.

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Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины, компания подчеркнула, что продолжают работу 1353 ГРС.

Ремонтировать поврежденные объекты сложно, поскольку в некоторых областях происходят постоянные обстрелы, но работы ведутся.

"Сегодня" также писали, хватит ли Украине газа до конца отопительного сезона и рассказывали, что энергетики "ДТЭК" получили очередную партию терминалов Starlink.

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