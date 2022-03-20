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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Круглосуточно на сменах: энергетики ДТЭК вернули свет почти 60 тысячам семей

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20 марта, 13:12
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Потребители в Киеве, Киевской и Донецкой областях снова снабжены электроэнергией
Энергетики ДТЭК вернули свет почти 60 тысячам семей
Энергетики ДТЭК вернули свет почти 60 тысячам семей / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Аварийные бригады ДТЭК 25 дней работают без перерыва и ремонтируют линии электропередачи, чтобы обеспечить украинцев светом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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За сутки 19 марта возобновили электроснабжение в 350 домов на Минском массиве и Оболони в Киеве, а это – более 46 тысяч семей. В домах исчез свет из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

С разрешения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, энергетикам удалось подать электричество до 7,5 тысячи домов в 3 районах Киевской области. Вновь со светом и 22 населенных пункта в Донецкой области – говорится еще о 5,2 тысячах семей.

Ремонтные бригады ДТЭК пытаются добраться до объектов в Донецкой и 8 районах Киевской областей, где 679 городов и сел оказались без электроснабжения. Самая сложная ситуация в Мариуполе, страдающем от атак со стороны России.

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Энергетика в Украине

Во время войны энергетики делают все возможное, чтобы поддерживать работу украинской энергосистемы. Каждый день аварийные бригады возвращают свет тысячам семей в областях, где ведутся боевые действия.

Недавно Украине удалось присоединиться к европейской энергосистеме ENTSO-E. Этот шаг поможет не только избавиться от общего наследия с Россией и Беларусью, но и повысить надежность подачи электроэнергии потребителям.

Ранее мы говорили, что в мире заканчивается эра российской нефтяной промышленности. Из-за западных санкций прогнозируют падение добычи чёрного золота в России на 50%.

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