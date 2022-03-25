Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Остались без электричества из-за оккупантов: энергетики вернули свет почти 11 тыс.семей

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 13:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не смотря на усилие энергетиков до сих пор без электричества остаются почти 700 домов Киевской и Донецкой областях
Дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.
Дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. / Фото: ДТЕК

Российская армия продолжает обстреливать мирные украинские города и максимально вредить гражданской инфраструктуре. Так, только за последние сутки энергетикам удалось возобновить подачу электричества для 10,7 тысяч домохозяйств в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

"Электромонтерам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось частично возобновить электроснабжение в 12 населенных пунктах в трех районах: Броварском, Барышевском и Киево-Святошинском, обесточенные из-за боевых действий", – отметили в компании.

Тем временем в Донецкой области удалось восстановить электроснабжение для 4 200 семей на территории 8 населенных пунктов.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за российских оккупантов", – подчеркнули в ДТЭК.

Реклама

До сих пор обессточенными остаются 690 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

Что с украинской энергосистемой

Украинская энергосистема после отключения от энергосистем РФ и Беларуси и на фоне постоянных обстрелов инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск продолжает функционировать и обеспечивать электроэнергией всех потребителей.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, ремонтные бригады компании круглосуточно занимаются ремонтными работами для бесперебойного электроснабжения населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов оккупантов.

Реклама

Ранее мы рассказывали, какая выгода для Украины от подключения к энергосистеме Европы, и писали, что руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада закрыть небо над нашей страной, а также ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Надежный тыл
Помочь Героям!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять