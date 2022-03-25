Остались без электричества из-за оккупантов: энергетики вернули свет почти 11 тыс.семей

Не смотря на усилие энергетиков до сих пор без электричества остаются почти 700 домов Киевской и Донецкой областях

Дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. / Фото: ДТЕК

Российская армия продолжает обстреливать мирные украинские города и максимально вредить гражданской инфраструктуре. Так, только за последние сутки энергетикам удалось возобновить подачу электричества для 10,7 тысяч домохозяйств в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Электромонтерам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось частично возобновить электроснабжение в 12 населенных пунктах в трех районах: Броварском, Барышевском и Киево-Святошинском, обесточенные из-за боевых действий", – отметили в компании.

Тем временем в Донецкой области удалось восстановить электроснабжение для 4 200 семей на территории 8 населенных пунктов.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за российских оккупантов", – подчеркнули в ДТЭК.

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До сих пор обессточенными остаются 690 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

Что с украинской энергосистемой

Украинская энергосистема после отключения от энергосистем РФ и Беларуси и на фоне постоянных обстрелов инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск продолжает функционировать и обеспечивать электроэнергией всех потребителей.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, ремонтные бригады компании круглосуточно занимаются ремонтными работами для бесперебойного электроснабжения населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов оккупантов.

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Ранее мы рассказывали, какая выгода для Украины от подключения к энергосистеме Европы, и писали, что руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада закрыть небо над нашей страной, а также ввести эмбарго на российскую нефть и газ.