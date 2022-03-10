Бригады ДТЭК вернули свет в 5 тыс. домов – где возобновили электроснабжение

В каких районах снова светло - список / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки ремонтные бригады компании ДТЭК вернули электроснабжение в 5 тысяч домов в 11 городах и селах Макаровского, Барышевского и Броварского районов.

Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

Реклама

В Броварском районе свет вернули в следующие населенные пункты:

Литки;

Литочки;

Соболевка;

Парня.

В Барышевском районе полностью или частично вернули электроснабжение в Бакумовку, Корнеевку, Лукьяновку, Лукаши и Парышков. Свет появился и в пгт Коцюбинское, что в Макаровском районе.

К сожалению, без света до сих пор остаются жители сверх 520 населенных пунктов в Киевской области, поскольку ситуация усложняется боевыми действиями.

Реклама

Энергетики начинают ремонт как только появляется возможность безопасно добраться до места повреждения.

По данным компании, уже две недели подряд над восстановлением электроснабжения работают 30 аварийных бригад, непрерывно.

"Компания сотрудничает с Территориальной обороной и вооруженными силами Украины для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

Реклама

Вторжение оккупантов на объекты ГТС

По данным Оператора ГТС Украины, российские оккупационные войска постоянно пытаются попасть на объекты газотранспортной системы, в частности на территорию компрессорных станций "Новопсков" (Луганская область) и "Купь" (Харьковская область), а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.

Это создает риски для обеспечения газом потребителей и может даже привести к техногенной катастрофы, отметили в компании.

В ОГТС требуют, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули объекты и перестали нарушать их работу.

"Сегодня" также писали, что "Газпром" вдруг начал прокачивать в Европу рекордные объемы газа и рассказывали, когда Украина скоро присоединится к энергосистеме ЕС.