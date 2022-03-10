Бригади ДТЕК повернули світло у 5 тис. будинків – де відновили електропостачання

В яких районах знову ясно - список / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу ремонтні бригади компанії ДТЕК повернули електропостачання у 5 тисяч будинків в 11 містах і селах Макарівського, Баришівського та Броварського районів.

Про це компанія повідомила у своїх соцмережах.

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У Броварському районі світло повернули у такі населені пункти:

Літки;

Літочки;

Соболівка;

Парня.

У Баришівському районі повністю або частково повернули електропостачання у Бакумівку, Корніївку, Лук’янiвку, Лукаші та Паришків. Світло з’явилось і в смт Коцюбинське, що у Макарівському районі.

На жаль, без світла досі залишаються мешканці понад 520 населених пунктів у Київській області, оскільки ситуація ускладнюється бойовими діями.

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Енергетики починають ремонт щойно з’являється можливість безпечно дістатися до місця ушкодження.

За даними компанії, вже два тижні поспіль над відновленням електропостачання працюють 30 аварійних бригад, безперервно.

"Компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень", – зазначили в ДТЕК.

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Вторгнення окупантів на об’єкти ГТС

За даними Оператора ГТС України, російські окупаційні війська постійно намагаються потрапити на об’єкти газотранспортної системи, зокрема на територію компресорних станцій "Новопсков" (Луганська область) та "Куп'янськ" (Харківська область), а також здійснити втручання у роботу об'єктів ГТС.

Це створює ризики для забезпечення газом споживачів і може навіть призвести до техногенної катастрофи, зазначили в компанії.

В ОГТС вимагають аби військові та озброєні угруповання негайно залишили об’єкти і перестали порушувати їхню роботу.

"Сьогодні" також писали, що "Газпром" раптом почав прокачувати до Європи рекордні обсяги газу і розповідали, коли Україна приєднається до енергосистеми ЄС.