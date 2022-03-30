Цены на нефть резко подскочили — как на это повлияла Украина

Рынок нефти пока достаточно нестабильный / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

На фоне ограниченного предложения и перспектив новых западных санкций против России цены на нефть марок Brent и WTI 30 марта 2022 года свернули с курса падения на курс роста, фактически компенсировав потери предыдущего дня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent 30 марта выросли на 0,8% — до 111,09 доллара, компенсировав падение на 2% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,8%, до 105,06 доллара за баррель, компенсировав падение на 1,6% во вторник, 29 марта. По данным Investing, по состоянию на 11:30 по киевскому времени стоимость марок – 109,54 долл./барр. и 106,21 долл./барр. соответственно.

По информации аналитиков Haitong Futures, волатильность цен свидетельствует о крайне чувствительных настроениях инвесторов, ситуация будет более ясна после того, как люди увидят реальные изменения.

Почему меняется стоимость нефти?

На предыдущей сессии рынок резко упал после того, как Россия пообещала свернуть военные действия вокруг Киева, но сообщения о боевых действиях не прекращались. Как видим сейчас, цены восстанавливаются, а это, по словам аналитиков Commonwealth Bank, означает, что рынок испытывает сильный скептицизм к любому прогрессу на переговорах.

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По информации Reuters, на стоимость нефти давят различные обстоятельства:

перспективы введения санкций Соединенными Штатами и их союзниками относительно большего числа секторов российской экономики достаточно высокие;

относительно большего числа секторов российской экономики достаточно высокие; Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, ключевые члены ОПЕК+, заявили, что группа не будет предпринимать никаких действий против России, вторгнувшейся в Украину, а цель группы – только стабилизация рынка, а не участие в политике;

усиление ограничений на передвижение и карантин во многих городах Китая.

Экспорт нефти из РФ резко сократился

С 17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть против экспорта на прошлой неделе.

Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны – потребители российской нефти начали искать других партнеров из-за нападения РФ на Украину.

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Как свидетельствуют данные Bloomberg, в среднем за сутки поставки в Россию держались на уровне 495 300 тыс. т. Это на 26,4% меньше, чем неделей раньше.

Такой уровень поставки эквивалентен примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

Напомним, что украинские энергетики призвали западные страны как можно быстрее отказаться от российской нефти и газа.

Раньше мы рассказывали, как Индия объясняет сотрудничество с агрессором, продолжая импортировать нефть Urals.