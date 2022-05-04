Цены на нефть стремительно падают — сможет ли эмбарго изменить ситуацию

Цены на нефть изменятся после введения эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Из-за негативных ожиданий замедление экономического роста в КНР, крупнейшего в мире импортера нефти, верх одерживают опасения потенциальных перебоев с поставками сырья. Так что стоимость нефти с начала новой недели в мае продолжила свое падение.
Однако сегодня, 4 мая, ситуация несколько изменилась, о чем мы расскажем потом в материале.
Так, по информации Reuters, производственная активность китайской экономики сокращается уже второй месяц подряд до самого низкого уровня с февраля 2020 года из-за блокировки в связи с COVID. Это собственно и подтолкнуло цены к падению.
Еще одной причиной таких цен на сырье является ожидание введения эмбарго на импорт российской нефти. Уже после принятия решения и официального сообщения курс может повернуть в сторону роста.
Индия не против нефти агрессора
Как сообщили Reuters эксперты Royal Bank of Canada, объемы импорта российской нефти Индией увеличились с менее 100 тысяч баррелей в сутки в прошлом году до 800 тысяч баррелей в сутки в апреле 2022 года. Аналитики говорят, что пока Вашингтон не введет вторичные санкции, Индия будет наращивать импорт и дальше.
Сейчас индийские нефтеперерабатывающие заводы ведут переговоры о шестимесячном нефтяном соглашении с Россией на импорт миллионов баррелей в месяц.
Сколько стоит нефть на бирже?
Однако ситуация 4 мая несколько претерпела изменения. ЕС представил шестой пакет санкций, в котором был объявлен среди всего и полный запрет на российскую нефть. После этого стоимость нефти начала расти.
Так, если предыдущее закрытие 3 мая было на уровне 104,97 долл. за баррель нефти Brent, то по состоянию на 4 мая 14:25 по киевскому времени она уже стоила 108,93 долл.
Что касается эталонной марки WTI, то она стоит 106,47 долларов за баррель (предыдущее закрытие было на уровне 102,41 долл.)
Китай начал тайно скупать токсичную нефть
Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть с большими скидками, которые РФ вынуждена была совершить из-за прекращения западными странами покупок сырья и подготовки к введению эмбарго.
Как рассказал представитель независимого НПЗ в Шаньдуне, они отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти, взяв на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин.
С начала войны он не сообщал публично о соглашениях с российскими поставщиками нефти, чтобы "не привлекать внимания и не подвергнуться санкциям США".
Напомним, что после окончания войны в Украине Россия может оказаться под влиянием Китая. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".
Раньше мы рассказывали, какое будущее российский эксперт предсказал нефти агрессора.