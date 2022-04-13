"Деньги, которые убивают": почему Европа обязана отказаться от российской нефти и газа

Средства, потраченные на закупку российских энергоносителей, идут на поддержку войск РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Импорт российского угля составляет почти половину потребления твердого топлива в ЕС, поэтому отказ от него действительно свидетельствует о реальной готовности ЕС к диверсификации поставок энергоресурсов. Теперь за странами – отказ еще и от нефти и газа.

На этом настаивает Минэнерго.

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Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что доходы РФ от продажи этих энергоресурсов только в ЕС в 2021 году составляли около 90 млрд евро.

"Это средства, которые позволяют России покупать огромное количество оружия для убийств украинцев и уничтожения наших городов. Надеюсь, что наши международные партнеры проявят политическую волю и сделают решительные шаги, чтобы ввести полное энергетическое эмбарго России", – сказал Галущенко.

Как в Украине прошел отопительный сезон

В противовес сложной ситуации в Украине и перебоям со снабжением угля, в течение осенне-зимнего периода 2021-2022 государство нашло альтернативные источники и маршруты снабжения угля.

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По словам Галущенко, нам удалось диверсифицировать поставки — около половины импортируемого угля поступило морскими путями.

"Было тяжело, но мы справились. Поэтому отказ от российского угля — миссия выполнима. Тем более за срок в 4 месяца", – отметил министр.

В настоящее время Украина начинает подготовку к следующему отопительному сезону.

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Как изменятся тарифы после отопительного сезона

В конце апреля заканчивается действие фиксированного годового тарифа на газ и свет, поэтому у многих украинцев возникает вопрос: что будет с ценами после. По словам Галущенко, тарифы на газ и электроэнергию в Украине не будут повышать.

"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – сказал чиновник.

Напомним, что срок действия годовых контрактов на газ по фиксированной цене истекает 30 апреля.

Напомним, что в Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, которые покинули свои дома и не могут снимать показания счетчиков.

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