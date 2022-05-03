До 100 тыс. квадратов для переселенцев: в Ирпене и Бородянке построят новые ЖК

В Киевской области для переселенцев готовят новые квартиры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Люди, потерявшие жилье из-за войны РФ против Украины, смогут получить новые квартиры в Киевской области. Жилье для них будут выкупать, а также строить новое.

О выкупе и строительстве ЖК рассказала пресс-служба Киевской областной военной администрации.

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Государство разработало два подхода

Рынок недвижимости в Киевской области показал, что общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тыс. м кв.

Важное требование к застройщикам касается состояния квартир. В каждой из них должна быть вся необходимая сантехника и мебель. Сейчас администрация договаривается с застройщиками о рекомендованной цене для выкупа жилья.

Еще один способ обеспечить жильем переселенцев – построение новых ЖК. В администрации сообщили, что менее чем за полгода планируют построить два жилых комплекса на 50 тыс. кв. каждый. Они будут расположены в населенных пунктах, наиболее пострадавших от агрессии РФ и имеющих наибольшие разрушения жилого фонда, а именно в Ирпене и Бородянке.

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"Территории для этих будущих комплексов уже подобраны с учетом приближения ко всем необходимым коммуникациям и дорожной инфраструктуре. Срок строительства – до 5 месяцев. Кроме самих жилых комплексов, предложенный проект предусматривает строительство бомбоубежищ, детских площадок, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области планируют построить микрорайон для переселенцев

Раньше мы рассказывали, что под строительство выделили 10 гектаров земли. Предварительно планируют построить микрорайон из пятиэтажных домов на 2500 квартир.

Сначала выделили землю для этих нужд в селе Чернево. Стоимость строительства составляет около 20 млн долларов США. Однако вскоре община села выступила против строительства, поэтому разрешение отменили и сейчас ищут другой участок для строительства жилья.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал "Сегодня", как будут отстраивать дома в Ирпене.

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По его словам, дом, который снаружи выглядит целым и в который ни один снаряд не попал, технические специалисты рекомендуют сносить. А все потому, что взрывы были рядом и у многоэтажки разрушен фундамент, что делает невозможным дальнейшее проживание в нем. Частные дома, если это позволяет сделать техническую возможность, будут восстанавливать или, если их признают разрушенными, будут восстанавливать заново.

Мы также писали о том, за сколько в Ирпене и Буче продают квартиры.