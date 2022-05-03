До 100 тис. квадратів для переселенців: у Ірпені та Бородянці збудують нові ЖК

На Київщині для переселенців готують нові квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Люди, які втратили житло через війну РФ проти України, зможуть отримати нові квартири на Київщині. Житло для них будуть викуповувати, а також будувати нове.

Про викуп і будівництво ЖК розповіла пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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Держава розробила два підходи

Аналіз ринку нерухомості в Київській області показав, що загальна площа квартир, введених в експлуатацію та готових для викупу, становить понад 42 тис. м кв.

Важлива вимога до забудовників стосується стану квартир. У кожній з них має бути вся необхідна сантехніка та меблі. Зараз адміністрація домовляється із забудовниками про рекомендовану ціну для викупу цього житла.

Ще один спосіб забезпечити житлом переселенців – побудова нових ЖК. В адміністрації повідомили, що менше ніж за пів року планують збудувати два житлові комплекси на 50 тис. м кв. кожний. Вони будуть розташовані в населених пунктах, які найбільше постраждали від агресії РФ та мають найбільші руйнування житлового фонду, а саме в Ірпені та Бородянці.

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"Території для цих майбутніх комплексів вже підібрані з урахуванням наближення до всіх необхідних комунікацій та дорожньої інфраструктури. Термін будівництва – до 5 місяців. Крім самих житлових комплексів, запропонований проєкт передбачає будівництво бомбосховищ, дитячих майданчиків, закладів освіти та іншої соціальної інфраструктури​​​", – йдеться у повідомленні.

В Івано-Франківській області планують збудувати мікрорайон для переселенців

Раніше ми розповідали, що під будівництво виділили 10 гектарів землі. Попередньо планують звести мікрорайон з п’ятиповерхових будинків на 2500 квартир.

Спершу виділили землю для цих потреб у селі Черніїв. Вартість будівництва становить приблизно 20 млн доларів США. Однак невдовзі громада села виступила проти будівництва, тож дозвіл скасували й наразі шукають іншу ділянку для зведення житла.

Також голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів "Сьогодні", як відбудовуватимуть будинки в Ірпені.

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За його словами, будинок, який зовні має цілий вигляд і в який жоден снаряд не влучив, технічні фахівці рекомендують зносити. А все тому, що вибухи були поряд і у багатоповерхівки зруйнований фундамент, що унеможливлює подальше проживання в ньому. Приватні будинки, якщо це дозволяє зробити технічна можливість, відновлюватимуть або ж, якщо їх визнають зруйнованими, відбудовуватимуть заново.

Ми також писали про те, за скільки в Ірпені і Бучі продають квартири.